Am 7. November morgens wurde das Auto des Vaters des Angeklagten an einer Böschung im Wald geborgen. Archivfoto: Feuerwehr

Heidelberg. (luw) Weil er seine Eltern mit dem Tod bedroht und geschlagen haben soll, ist ein 48-Jähriger seit gestrigem Mittwoch vor dem Heidelberger Landgericht angeklagt. Der Vorwurf lautet unter anderem auf schwere räuberische Erpressung, weil der psychisch kranke und damals Drogen konsumierende Mann in mehreren Fällen von seinen Eltern fünfstellige Geldbeträge gefordert habe. Der im Steinachtal wohnende und derzeit in einer psychiatrischen Klinik untergebrachte Angeklagte räumte die Vorwürfe ein. Er habe mit dem Geld ein neues Auto für sich und seine im selben Haus lebenden Eltern kaufen wollen, nachdem sein "Stiefsohn" das Auto seines Vaters zu Totalschaden gefahren hatte.

Über diesen damals "rätselhaften Fund eines Autos im Wald" hatte die RNZ bereits im November berichtet. Zunächst war nur bekannt, dass ein Auto an einer Böschung 30 Meter unterhalb der Greiner Straße zwischen Schönau und dem Neckarsteinacher Stadtteil Grein entdeckt wurde – ein Fahrer war nicht zu finden.

Vor Gericht zeigte sich nun, dass der jugendliche Sohn der Lebensgefährtin des Angeklagten das Auto gefahren habe. Der Totalschaden war laut dem 48-jährigen Italiener auch der Auslöser, dass er am 8. November von seiner Mutter 45.000 Euro verlangte – erfolglos. "Ich dachte, mir würde noch ein Erbe von meiner verstorbenen Oma zustehen", erklärte er gegenüber dem Vorsitzenden Richter Markus Krumme. Damals habe er eine seiner Psychosen gehabt, weshalb er sich an die Taten nicht mehr genau erinnere. "Ich schäme mich dafür und es tut mir leid", sagte er.

Zwei Tage später forderte er – erneut vergeblich – 22.000 Euro von seiner Mutter. Diesmal gab er ihr laut Anklage zwei Ohrfeigen und trat ihr gegen die Schienbeine; auf dieselbe Weise griff er demnach den hinzugekommenen Vater an. An einem anderen Tag soll er mit einem Gürtel nach seiner Mutter geschlagen haben. Danach gab ihm seine Mutter dann 3000 Euro.

Über sein früheres Leben erzählte der Angeklagte, dass er bis zur vierten Klasse in Italien bei seiner Großmutter gelebt habe. Dann sei er zu seinen ebenfalls italienischen Eltern gekommen, die zuvor ins Steinachtal gezogen waren. Hier sei er mangels Sprachkenntnissen in die zweite Klasse zurückgestuft worden. In der siebten Klasse verließ er die Hauptschule ohne Abschluss und absolvierte eine Lehre. "Ab dem Alter von 17 oder 18 Jahren habe ich täglich Marihuana geraucht", so der Angeklagte, der seit 2011 krankheitsbedingt Frührentner ist. Immer wieder habe er auch Amphetamine und LSD genommen.

Seit 1998 sei er mehr als zehnmal in einer psychiatrischen Klinik untergebracht gewesen, seine Diagnose laute auf eine "schizoaffektive Störung". Durch die Einnahme von Medikamenten gehe es ihm stets besser. "Aber ich dachte immer, ich sei gesund. Ich habe die Medikamente abgesetzt und bin immer wieder aus der Klinik abgehauen", sagte er vor Gericht.

Weitere Anklagepunkte betreffen unter anderem das Autofahren unter Drogen und mit gefälschtem Führerschein sowie zwei Sachbeschädigungen: Der 48-Jährige gab zu, im November die Fensterscheiben von zwei Dönerbuden eingeworfen zu haben. Ein Urteil wird am 26. Mai erwartet; dabei dürfte es insbesondere um die Frage gehen, ob der Angeklagte zur stationären Behandlung in einer Klinik untergebracht wird, oder ob er in ambulanter Therapie wieder zu Hause wohnen darf.