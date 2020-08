Mauer. (tri) Auch in der Elsenztalgemeinde hat sich die finanzielle Situation durch die Corona-Pandemie verschlechtert. "Ja, wir sind von Corona finanziell betroffen", sagte Kämmerin Monika Czemmel in der öffentlichen Gemeinderatssitzung nach dem detaillierten Halbjahresbericht. "Bisher beläuft sich der Haushalt auf 570.000 Euro Mindereinnahmen im Rahmen des Finanzausgleichs, allein bei der Gewerbesteuer erwarten wir ein Minus von 250.000 Euro." Die Hoffnung liege nun auf dem geplanten Rettungsschirm für die Kommunen.

Die Coronakrise habe die Entwicklung des Haushalts mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk stellenweise von der Planung abweichen lassen. Die genauen Ausmaße könne sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau beziffern, konstatierte Czemmel. Da es sich lediglich um Prognosen handele, müsse man die Steuerschätzungen für das vierte Quartal abwarten. "Um Verluste zumindest teilweise abdämpfen zu können, sollte das Investitionsprogramm nach Einsparungsmöglichkeiten durchleuchtet und gegebenenfalls Maßnahmen und Projekte in kommende Haushaltsjahre verschoben werden", empfahl sie und Bürgermeister John Ehret fügte an: "Was der Gemeinde wirklich weh tut, ist das geschätzte Defizit in Höhe von 300.000 Euro bei der Einkommenssteuer, von dem wir noch nicht wissen, ob wir dafür einen Ausgleich bekommen."

Weitere Mindereinnahmen resultieren laut Aufstellung aus den Elternbeiträgen für die Kinder- und Kernzeitbetreuung sowie durch Schließungen von kommunalen Einrichtungen. Mehraufwendungen ergaben sich beim Öffentlichen Nahverkehr und durch die Bereitstellung von Corona-Schutzmaßnahmen. "Wir haben 56.000 Euro als Corona-Soforthilfe vom Land erhalten, doch da ist noch Luft nach oben", fand Ehret. Die Gemeinde müsse sich Gedanken machen, wie finanzielle Ausfälle wieder ausgeglichen werden können und setze hierbei auch auf die Unterstützung der Landesregierung.

Lockdown und leere Vereinsräume, Hallen oder Sportplätze: Drei Monate lang standen öffentliche Einrichtungen aufgrund der Corona-Verordnung still. Einige Vereine nutzen für ihre Aktivitäten normalerweise gemeindeeigene Liegenschaften wie die Grundschule, Sportplätze, die Sport- und Kulturhalle oder das Hallenbad und beteiligen sich im Gegenzug an den Energiekosten. Der Gemeinderat folgte in seiner Zusammenkunft einhellig den Empfehlungen der Verwaltung als Vermieter, die Gebühren während der dreimonatigen Schließung anteilig zu erlassen. Insgesamt handele es sich hierbei um Mindereinnahmen von 780 Euro, bestätigte Ehret. Es sei zu begrüßen, dass die Gemeinde die Vereine finanziell unterstütze, so der Tenor aus dem Gremium. Es wurde auch auf die Möglichkeiten für Vereine auf Landeszuschüsse hingewiesen: Diese Fördertöpfe könnten vielfältig angezapft werden.

Weitere Informationen in Bezug auf die Finanzen gab John Ehret bekannt. Für die Sanierung der Lilienstraße erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 37.000 Euro aus dem Ausgleichsstock. In der Mitgliederversammlung der Volkshochschule Eberbach/Neckargemünd wurde beschlossen, die Beiträge der Mitgliedsgemeinden um 20 Cent pro Einwohner zu erhöhen. Ein kleiner Silberstreif am Horizont zeigte sich bei den Geldeinnahmen, als Ehret über die Annahme von Spenden in Höhe von 2550 Euro abstimmen ließ. Ohne Gegenstimme in der Runde, versteht sich.