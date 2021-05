Zwei Großprojekte, die 2021 abgeschlossen werden sollen: Die Generalsanierung der Grundschule Altneudorf (links) und des ehemaligen Awo-Gebäudes am Marktplatz. Fotos: Alex

Von Thomas Seiler

Schönau. Ein Defizit von 853.000 Euro weist der Haushaltsplan des Klosterstädtchens für das Jahr 2021 auf. Werner Fischer führte als Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Schönau (GVV) das Minus der Stadt vorrangig zurück auf die Einnahmeausfälle durch die Pandemie und die "mit einigen Fragezeichen versehenen Prognosen" zu Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen. Nur einen Umstand fand er positiv: "Wir können dieses Defizit durch Rücklagen ausgleichen, die wir aus den Ergebnissen der Jahre 2018 bis 2020 erwirtschaften konnten", so der GVV-Geschäftsführer.

Er betrachtete den Etat genauso wie Bürgermeister Matthias Frick als "sehr ambitioniert". Fischer hielt die Darlehensaufnahme von 800.000 Euro sowie die Verringerung der Liquidität um 1,456 Millionen Euro für anstehende Investitionen und den Abbau des Schuldenstands für "absolut vertretbar". Denn jener erreicht laut Planung zum Jahresende eine Höhe von rund 2,578 Millionen und liege damit weiterhin unter der magischen Zahl von drei Millionen Euro.

Deshalb sehnte der GVV-Geschäftsführer auch in den kommenden Jahren wiederum einen positiven Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt herbei, also einen gut gefütterten "Cash Flow", der ihm anno 2021 mit einem Minus von 505.100 Euro verwehrt blieb. "Das mögliche Plus von 1,264 Millionen Euro im Jahr 2024 muss man allerdings mit Vorsicht genießen", warnte er schon einmal vor zu großer Euphorie bei der mittelfristigen Finanzplanung.

Hintergrund Die wichtigsten Kennzahlen des Etats in Euro. Ergebnishaushalt > Ordentliche Erträge 9,380 Mio. > Ordentliche Aufwendungen 10,233 Mio. [+] Lesen Sie mehr Die wichtigsten Kennzahlen des Etats in Euro. Ergebnishaushalt > Ordentliche Erträge 9,380 Mio. > Ordentliche Aufwendungen 10,233 Mio. > Gesamtergebnis -853.000 Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8,788 Mio. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9,293 Mio. Zahlungsmittelbedarf (negativer "Cash Flow") 505.100 > Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1,268 Mio. > Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2,819 Mio. > Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit 1,551 Mio. > Finanzierungsmittelbedarf 2,056 Mio. > Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Neue Darlehen) 800.000 > Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung von Darlehen) 199.400 > Finanzierungsmittelüberschuss (Netto-Neuverschuldung) 600.600 > Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Reduzierung der Liquidität) -1,456 Mio. Wasserversorgungsbetrieb > Ergebnisplan 415.800 > Vermögensplan 423.400

[-] Weniger anzeigen

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltung standen natürlich neben den Personalausgaben in Höhe von 1,535 Millionen Euro die veranschlagte Kinderbetreuung von knapp zwei Millionen Euro an der Spitze. Für diese müsse man nach Abzug der Kindergartengebühren und Landeszuweisungen aus der Sicht Fischers noch rund eine Million Euro selbst aufbringen. "Das machen wir aber gerne", versicherte er hierzu.

Wie Fischer auch legte der Bürgermeister bei dem reinen Investitionsvolumen von 2,819 Millionen Euro Wert darauf, dass "wir die vielen Hausaufgaben abarbeiten, nirgends unkalkulierbare Risiken eingehen und uns auch nicht unnötig verausgaben". So müsse die Sanierung des ehemaligen Awo-Gebäudes, vom Rathauschef immer wieder als "Bürgerhaus am Marktplatz" bezeichnet, anno 2021 endlich zum Abschluss kommen, genauso wie die Generalsanierung der Grundschule Altneudorf.

Dort steht zusätzlich die Neugestaltung der Außenanlage an, auch die Erneuerung des städtischen Gebäudes in der nahegelegenen Carl-Höfer-Straße. Hinzu gesellen sich diverse Straßenrenovierungen, die Straßenbeleuchtung im "Lindenbach"-Viertel sowie die anstehenden Maßnahmen im "Oberen Tal". Hier beginne "im nächsten Frühjahr die geplante Erneuerung der Sporthalle", so Fischer.

Zwei Großprojekte, die 2021 abgeschlossen werden sollen: Die Generalsanierung der Grundschule Altneudorf (links) und des ehemaligen Awo-Gebäudes am Marktplatz. Fotos: Alex

Zusätzlich stelle man 30.000 Euro für das Energiekonzept "Oberes Tal" bereit, 10.000 Euro für die die dortige Planung eines neuen Feuerwehrgebäudes sowie weitere 30.000 Euro für die generelle Digitalisierung nicht nur in der hier ansässigen Carl-Freudenberg-Schule. Fischer erkannte genauso wie Frick keinen Grund zum Übermut bei der Finanzierung der Investitionen und der Schuldentilgung um knapp 200.000 Euro, wobei sich die Liquidität zum Jahresbeginn noch bei 3,4 Millionen Euro befunden hätte.

Trotz aller durch die Krise vermuteten Schwankungen trat Frick am Ende dafür ein, sich nicht vor den gestellten Herausforderungen zu verschließen, "damit wir alles in Ruhe auf die Reihe bekommen". Der Bürgermeister warb bei der Zustimmung zum vorgelegten Zahlenwerk auch dafür, "stets die Notbremse" zu beachten.

Das betrifft nicht die anlaufende Sporthallensanierung und danach den Bau des Feuerwehrhauses im "Oberen Tal", bemerkte Fischer, als er auf das Investitionsprogramm bis anno 2024 einging. Sondern eher weitere Maßnahmen, bei denen "wir Jahr für Jahr schauen müssen, ob sie machbar und vor allem finanzierbar sind".

Der Gemeinderat verabschiedete den laufenden Etat genauso wie den Wirtschaftsplan für den städtischen Wasserversorgungsbetrieb, bei dem es bekanntlich keine Erhöhung der Wassergebühr gibt, und die Fortschreibung des Haushaltsbegleitbuchs inklusive der Anträge zum Haushalt 2021.