Von Werner Popanda

Sandhausen. Auch wenn Sandhausen von 2018 bis 2021 einen zweistelligen Millionenbetrag in Baumaßnahmen investiert, soll nach dem vom Gemeinderat einstimmig beschlossenen Haushalt 2018 im Jahr 2021 keine Ebbe in der Gemeindekasse herrschen. Vielmehr werden sich, so Kämmerer Timo Wangler in der jüngsten Gemeinderatssitzung, die liquiden Mittel der Kommune dann immer noch auf gut 2,4 Millionen Euro belaufen.

Überschuss von 2,7 Millionen Euro erwartet Der Haushalt der einstigen Hopfenhochburg ist nicht mehr ein "kameralistischer" mit einem Verwaltungs- und einem Vermögenshaushalt. Der Etat folgt jetzt den Vorschriften des "Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens" - abgekürzt: NKHR. Herzstück eines solchen Haushaltes ist der sogenannte "Ergebnishaushalt". Dieser "Ergebnishaushalt" entspricht im Grunde der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Er erfasst sämtliche ergebniswirksame Vorgänge wie Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Auf der anderen Seite steht der "Finanzhaushalt". Er beinhaltet vor allem die Ein- und Auszahlungen für Investitionen - sprich den "Investitionshaushalt" - sowie die Finanzierungsvorgänge. Im Ergebnishaushalt beläuft sich der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 31,6 Millionen Euro, denen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 31,4 Millionen Euro gegenüberstehen. Mit Abstand die größten Posten bei den Erträgen sind die Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von 14,1 sowie Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen in Höhe von 12,2 Millionen Euro. Bei den Aufwendungen liegen die Transferaufwendungen, zu denen auch die Kreis- und die Finanzausgleichsumlage zählen, mit 13,7 Millionen Euro vor den Personalaufwendungen mit 9,7 und den Abschreibungen mit 2,6 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt beläuft sich der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 31,4 Millionen Euro. Dem stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 28,7 Millionen Euro gegenüber. Die Summen beinhalten alle rein zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, wobei hier jedoch etwa die Abschreibungen keine Rolle spielen. Im Ergebnis verbleibt ein sogenannter Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro. In Sachen Bestand an liquiden Mitteln wurde in der Haushaltsplanung 2017 von 9,2 Millionen Euro bis zum Jahresende ausgegangen. Allerdings hat sich dieser zum Ende des Jahres 2017 deutlich auf 12,3 Millionen Euro erhöht. Für das Haushaltsjahr 2018 wird aufgrund hoher Investitionen in Baumaßnahmen mit einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 11,6 Millionen Euro gerechnet. (pop)

Allein 2018 "können wir uns Investitionen in Höhe von 8,7 Millionen Euro leisten, womit die Investitionssumme nochmals um beachtliche drei Millionen Euro höher liegt als im vergangenen Jahr." Das hatte zuvor Bürgermeister Georg Kletti berichtet. Als "Herzkennzahl" des Haushalts nannte er den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der 2,7 Millionen Euro betrage.

Unterm Strich wird die Gemeinde nach seinen Worten "am Ende des Jahres über eine Rücklage von rund 11,6 Millionen Euro verfügen". Dank dieses "ausgeglichenen und soliden Haushalts" sei "unser Spielraum weiterhin gut, wir können unsere Ausgaben wiederum aus eigener Kraft bestreiten".

Doch könne es nicht nur darum gehen, so Kletti, das bisher Erreichte abzusichern. Sondern auch darum, neue Projekte auf den Weg zu bringen, die der Generationengerechtigkeit dienen. Denn schließlich sei die Gemeinde nach seiner Überzeugung "gleichermaßen dazu verpflichtet, unseren Kindern eine gute Infrastruktur zu hinterlassen und sie gleichzeitig nicht mit hohen Schulden zu belasten". Auf diese Weise stelle man die "Weichen für die weitere soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung unserer Gemeinde".

Nicht außen vor lassen wollte der Rathauschef, dass Sandhausen deshalb gut dastehe, weil die Wirtschaft floriere. Dies gehe "natürlich auf die anhaltende gute Konjunktur, die sprudelnden Steuereinnahmen und die Niedrigzinsphase zurück". Den wachsenden Einnahmen stünden freilich die "stetig wachsenden Ausgaben und Ansprüche der Bevölkerung" gegenüber.

Besagte Ausgaben und Ansprüche nehmen seiner Ansicht nach in einem "Ausmaß zu, das auch gut situierten Gemeinden und finanzstarken Regionen zu schaffen macht". Und genau dies sei die "andere Seite der Medaille, die mit ihrer sprudelnden Einnahmeseite so schön glänzt". In diesem Zusammenhang verwies Kletti auch auf eine ganze Reihe nationaler und internationaler Entwicklungen, auf die eine Kommune keinen Einfluss habe.

> Uwe Herzog (CDU) nahm diese "sprudelnden Steuerquellen" ins Visier. Hiervon profitiere die Gemeinde selbstredend, doch dürfe das nicht dazu führen, dass "wir jetzt Christkindl spielen und uns alle Wünsche erfüllen". Denn schließlich ruiniere man einen Haushalt, der in Sandhausen erneut nicht mehr und nicht weniger als "Ausdruck solider und stabiler Finanzpolitik" sei, nicht in schlechten, sondern in guten Zeiten.

> Thomas Schulze (SPD) kam zu dem Schluss, dass die Zustimmung seiner Fraktion "kein Freibrief zum Weghören" sei. Vielmehr gehe es um die Frage, "wohin wir unsere Gemeinde künftig steuern möchten". Dies verband er mit einem Plädoyer unter anderem für einkommensabhängige Kindergartengebühren und eine notfalls einzuführende Fehlbelegungsabgabe bei den gemeindeeigenen Wohnungen.

> Ernst Klinger (FDP) lobte den Haushalt als "geprägt von Zurückhaltung, finanzieller Weitsicht und kaufmännischer Fachkenntnis". Doch falls in den beiden Folgejahren für anstehende Investitionen eine größere Darlehensaufnahme notwendig sei, würde man auch das schaffen, und zwar, "weil diese Kreditaufnahme unsere Substanz verbessert und keine Luftschlösser oder Prestigeobjekte finanziert werden".

> Ralf Lauterbach (AL) zog die Bilanz, dass mit diesem "weiteren Haushalt mit Maß und Ziel und ohne Stillstand" notwendige und in die Zukunft reichende Investitionen getätigt werden könnten. Aber dennoch würde er sich stärkere Akzente auf Themen wie Einwohnerzuwachs und Flächenverbrauch, Mobilität und innerörtliche Aufenthaltsqualität sowie Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wünschen.