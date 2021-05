Von Jutta Trilsbach

Mauer. Die Verwaltung hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit Beschluss des vollständig erschienenen Gremiums die Planentwürfe für den Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 auf den Weg gebracht. Mit dem umfangreichen Zahlenwerk hatten sich die Bürgervertreter und die Verwaltung in einer Haushaltstagung bereits beschäftigt. Gut und sparsam gewirtschaftet, rund 750.000 Euro an Geldern durch Grundstücksverkäufe im Neubaugebiet "Am Karlsbrunnen" generiert und notwendige Investitionen getätigt: Dieses Fazit zogen Bürgermeister John Ehret und Kämmerin Monika Czemmel bei der Einbringung des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung 2021 samt Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk.

Czemmel stellte die Eckdaten vor und betonte dabei, dass sich die Zahlen im Laufe des Jahres noch verändern könnten. "Die finanziellen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie auf unsere Gemeinde sind in den wesentlichen Bereichen des Haushalts berücksichtigt, soweit sie jetzt schon überschaubar sind", erklärte die Kämmerin. Man hoffe aber, dass sich die Normalität bald wieder einstellt. "Wir hängen sehr stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und den Schlüsselzuweisungen des Landes ab", so Czemmel.

Mit einer Million Euro stellt die Sanierung der Sport- und Kulturhalle den größten Posten an Investitionen allein in diesem Jahr dar. Im kommenden Jahr sind übrigens drei Millionen Euro für die Halle eingeplant, 2023 noch einmal 1,54 Millionen. Gefördert wird die Sanierung derweil vom Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum mit insgesamt 500.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023.

In diesem Jahr sind weiterhin der Breitbandausbau mit Tiefbauarbeiten für 350.000 Euro vorgesehen. Zudem sind 250.000 Euro für den Erwerb von Grundstücken eingeplant. Weitere Gelder fließen in Kanal- und Straßensanierungsmaßnahmen sowie den Hochwasserschutz.

Eine Kreditneuaufnahme ist nicht vorgesehen. "Es hat sich ausgezahlt, dass wir im Laufe der vergangenen Jahre ein schönes finanzielles Polster ansparen konnten", bewertete Czemmel die allgemeine Haushaltslage. "Und wir haben dafür gesorgt, Gelder zu generieren", ergänzte Ehret, der aber betonte: "Es kann nicht alles sofort gemacht werden. Wir werden dies noch in unserer Haushaltsrede ausführlich formulieren." Denn am 5. Mai, einem Zusatztermin, steht dann in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung die Verabschiedung des Haushalts 2021 auf der Agenda.