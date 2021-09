Lobbach. (agdo/luw) "Es ist eine Lüge, dass die Freiwillige Feuerwehr Lobbach samt Abteilung Lobenfeld beim Brand des Wohnhauses nicht anwesend war", sagte Bürgermeister Edgar Knecht bei der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend in der Maienbachhalle. Er habe noch nie so einen Schwachsinn gelesen. Auslöser waren mehrere unwahre Behauptungen auf Facebook. Gut und wahrheitsgetreu sei die Berichterstattung in der RNZ, so Knecht. Die Polizei teilte derweil am Freitag mit, dass voraussichtlich Anfang nächster Woche Experten der Kriminalpolizei und des Landeskriminalamts gemeinsam mit einem Statiker die Ermittlungen zur Brandursache in dem einsturzgefährdeten Haus an der Hauptstraße aufnehmen wollen.

Im Gemeinderat kam das Feuer, bei dem am Montag bekanntlich eine Familie obdachlos geworden war, unter dem Punkt "Informationen der Verwaltung" zur Sprache. Auf mehreren Seiten auf Facebook war behauptet worden, die Feuerwehr Lobbach beziehungsweise die Abteilung Lobenfeld wäre bei dem Einsatz in Waldwimmersbach nicht anwesend gewesen: "Die Lobenfelder Feuerwehr ist nämlich gerade nicht da, da Urlaub und kein Maschinist ist da", lautet eine der falschen Behauptungen. Eine weitere: "Die Feuerwehr Lobenfeld ist nicht da, das ist Fakt. Somit sind wir auf die Feuerwehr Meckesheim angewiesen."

"Fakt ist", betonte Knecht, "die Feuerwehr Lobbach samt der Abteilung Lobenfeld und dem Maschinisten waren da, diese Lügen entbehren jeglicher Grundlage". Er zeigte Bilder, die Feuerwehrleute der Abteilungen Waldwimmersbach und Lobenfeld im Einsatz zeigten. Zudem waren nachweislich zwei Löschfahrzeuge der Lobbacher Wehr im Einsatz. Aufgrund der Größe des Feuers rückten weitere Wehren aus der Region an: die Abteilung Meckesheim, Mönchzell und Schönbrunn. Er selbst sei als langjähriger Feuerwehrmann als einer der ersten am Einsatzort gewesen, so Knecht: "Wer behauptet, die Feuerwehr Lobenfeld war nicht da, der lügt!"

Dieselbe Nutzerin verbreitete auch weitere Lügen auf Facebook: "Kaum Löschwasser da, weil zu wenig Wasser da ist. Warum hat man nicht die Wasserwerfer geholt. BASF hat das." Wer so etwas behaupte, habe absolut keine Ahnung von der Arbeit der Feuerwehr, so Knecht. Je nach Größe des Brands baue man eine unabhängige Wasserversorgung zu einem Bach oder See auf – das sei vergangenen Montag passiert, erklärte der Bürgermeister.

Die Gemeindeverwaltung habe die Polizei über die unwahren Behauptungen im Netz informiert, es lägen auch Screenshots vor. Weil die Nutzerin die Lügen allerdings nicht gegen eine bestimmte Person, sondern allgemein gegen die Feuerwehr richtet, hat es laut Knecht wenig Sinn, Strafanzeige zu erstatten. Er wolle die Sozialen Netzwerke aber nicht verfluchen; sie brächten auch sehr viel Gutes. So habe aus der Bevölkerung sehr viele Angebote gegeben, die Wehr beispielsweise mit Essen zu versorgen.