Sandhausen. (bmi) Der Hardtwald in Frankenhand: Rund 9000 Fans aus Bayern haben am Sonntagnachmittag im und um das Hardtwaldstadion den Aufstieg des 1. FC Nürnberg in die Fußball-Bundesliga gefeiert. Und zwar weitgehend friedlich, wie Polizeisprecher Dieter Klumpp bestätigte: "Alles lief geordnet ab, es gab keine einzige tätliche Auseinandersetzung." Zwar kam es im Stadion zu einem guten Dutzend Leichtverletzter, weil die Nürnberger Fans den Schlusspfiff nicht erwarten konnten und sich beim Klettern über den Zaun verletzten. "Das waren meist Schnittverletzungen, nichts Dramatisches", erklärte Klumpp.

Beim geplanten "Platzsturm" und den Feierlichkeiten nach dem Spiel sei alles friedlich verlaufen. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Ablauf - insbesondere mit Blick auf 2017." Denn vergangenes Jahr hatte Hannover 96 beim Fußball-Zweitligist SV Sandhausen den Aufstieg gefeiert - und im Stadion wie in der Gemeinde eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Die Club-Anhänger waren dagegen harmlos, vor allem im Ort war es ruhig geblieben. Klumpp berichtete von Diebstählen einiger Werbeplakate. "Alles nicht der Rede wert." Zumal nur etwa 400 Nürnberg-Fans mit dem Zug anreisten. Der Rest kam mit über 60 Reisebussen direkt zum Stadion. Klumpp: "Auch verkehrstechnisch hat alles wunderbar funktioniert."