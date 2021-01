Nußloch/Brühl. (pol/mare) Das aufgelöste Treffen einer Großfamilie mit über 30 Personen in Nußloch (siehe unten) zieht weitere Kreise. Wie die Polizei mitteilt, wurden einige der Teilnehmer später auch bei einem Treffen in Brühl erwischt.

Am Samstagabend wurde der Polizei gegen 20.40 Uhr mitgeteilt, dass sich in einem Haus in der Bachstraße zahlreiche Personen versammelt hätten. Vor dem Haus waren zahlreiche Fahrzeuge der Besucher mit auswärtigen Kennzeichen abgestellt. Bei der Überprüfung fanden acht Polizeibeamte in zwei Wohnungen im Erd- und Obergeschoss insgesamt 33 Personen. Es war ein Treffen einer Großfamilie aus mehreren Haushalten. Darunter befanden sich Teilnehmer aus Süddeutschland, dem Saarland und der Schweiz.

Die Zusammenkunft wurde unverzüglich aufgelöst, die Personalien aller 33 anwesenden erwachsenen Personen erhoben. Anschließend wurden Platzverweise erteilt, denen die Teilnehmer auch nachkamen. Alle Beteiligten werden wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt.

Wie sich dann herausstellte, hatten einige der Teilnehmer zuvor schon an dem Treffen in einem Haus in Nußloch teilgenommen.

Update: Montag, 11. Januar 2021, 15.33 Uhr

Privates Treffen von 32 Personen aufgelöst

Nußloch. (pol/rl) Ein größeres privates Treffen in der Karl-Gehrig-Straße sorgte am Samstag für einen Polizeieinsatz. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Gegen 17.45 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, das sich eine Vielzahl an Personen zu einem Einfamilienhaus begeben würden, um sich dort zu treffen. Eine Streifenbesatzung stellte vor Ort fest, dass sich tatsächlich 32 Angehörige einer Großfamilie dort getroffen hatten. Da diese zudem aus mehreren Hausstände stammten, wurde die Zusammenkunft unverzüglich aufgelöst und die Personalien aller anwesenden Erwachsenen erhoben. Sie werden wegen des Verstoßes gegen die Coronaverordnungen angezeigt.

Insgesamt waren zwölf Polizeibeamte zur Überprüfung im Einsatz. Nach der Auflösung des Treffens kam es noch zu einem Verkehrsunfall, als eine 55-jährige Teilnehmerin beim Wegfahren mit ihrem Mitsubishi einen parkenden Polizeiwagen streifte. An dem Mercedes und am Mitsubishi entstand jeweils ein Schaden von 1500 Euro.