Von Anna Haasemann-Dunka

Bammmental. Angela Merkel wird demnächst Post aus Bammental erhalten. Mehrheitlich entschied sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung dafür, einen Brief an die Bundeskanzlerin zu schicken. Der Inhalt: Bammental will der mächtigsten Frau des Landes mitteilen, dass die Elsenztalgemeinde bereit ist, aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. Damit folgt die 6500-Einwohner-Gemeinde dem Beispiel großer Städte wie Heidelberg, Mannheim, Köln und Barcelona.

Diesem Beschluss vorausgegangen war eine lebhafte Diskussion im großen Sitzungssaal. Der Ursprung lag in einem Antrag der Grünen-Fraktion. Fraktionsvorsitzender Peter Dunkl erläuterte das Anliegen: Den Grünen ginge es darum, einen Appell an die politisch Verantwortlichen zu richten. Es müsse endlich eine tragbare und gute Lösung für die europaweite Aufnahme von in Seenot geratenen Flüchtlingen gefunden und das "beschämende Spiel" beendet werden.

Damit wollten die Grünen ein Zeichen setzen. In der Begründung hieß es unter anderem: "Da die Gemeinde hier nicht selbstständig handeln kann, muss sie darauf drängen, dass die Bundesregierung zügig das Aufnahmeverfahren für aus Seenot gerettete Flüchtlinge rechtlich regelt." Über 30 Städte hätten sich bereits zur freiwilligen Aufnahme von Bootsflüchtlingen bekannt. Im zweiten Schritt soll die Gemeinde in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel die Bereitschaft signalisieren, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Geflüchtete und in Seenot Gerettete aufzunehmen.

Der Vorstoß fand durchaus Rückhalt im Gemeinderat. Doch gab es unterschiedliche Ansichten, ob die Gemeinde und der Gemeinderat überhaupt zuständig sind. Wenn auch nicht im Kern gegen die Sache, so hielt Clemens Deibert (UWB) diesen Appell für nichts anderes als eine Meinungsäußerung: Wenig demokratisch und anmaßend, wie er ausführte. Deshalb hatte er vor allem Probleme mit dem ersten Teil des Antrags. Die Aufgabe des Gemeinderats sei es, konkrete Maßnahmen zu beschließen, Entscheidungen für Bammental zu treffen - aber nicht für Bammental eine Meinung zu äußern.

Elisabeth Hanne (UWB) sah den Appell mehr als Sache der Parteien. Schwierig fand Friedbert Ohlheiser (CDU/BV) die Entscheidung: "Das übersteigt unsere Kompetenzen - wir sind gewählt, um dafür zu sorgen, dass in Bammental alles in Ordnung ist." Marc Kirchner (Pro Bammental) verstand den Appell als Signal und äußerte sich dazu positiv. "Das können wir nicht so allein entscheiden", meinte sein Fraktionskollege Fotios Dimitriou (Pro Bammental) und machte als Vertreter der Bürgerinteressen offene Fragen aus.

"Bammental hat viel für Flüchtlinge getan", stellte Wilhelm Müller (CDU/BV) fest. "Wenn uns weitere zugewiesen werden, werden wir sie aufnehmen - aber dabei sollte man es belassen." Rüdiger Heigl (SPD) befürwortete den Antrag und er konnte sich vorstellen, dass die Mehrzahl der Bammentaler diesen Appell mittrage.

Als Ansprechpartner in dieser Angelegenheit nannte Bürgermeister Holger Karl die Bundestagsabgeordneten. "Wir reden hier als Gremium einer anderen Politikebene rein", so Karl. "Wir wollen auch keine Appelle vom Bund hören." Diese Meinung vertrat auch Albrecht Schütte (CDU/BV): Bundesregierung und Bundestag seien hierfür zuständig. Schütte: "Es ist sinnvoller, die Dinge dort anzusprechen." Zudem sei der Sachverhalt ambivalent und er warnte davor falsche Signale zu senden; jeder Flüchtling, der übers Meer komme, werde aufgenommen. Die meisten erlitten schreckliche Schicksale auf ihrem Weg durch die Sahara und erreichten gar nicht das Mittelmeer.

In der Abstimmung sprach sich die Mehrheit des Gemeinderats gegen den Appell aus. Aber eben für die Aufnahme von Bootsflüchtlingen. Der zweite Grünen-Antrag - ein Bammental-Pass für bedürftige Menschen mit geringem Einkommen - wurde indes vertagt und wird das Gremium noch einmal beschäftigen.