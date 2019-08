Von Nicolas Lewe

Wiesenbach. Einerseits ist Eric Grabenbauer zufrieden. Auf RNZ-Nachfrage erzählt der Wiesenbacher Bürgermeister, dass sich die heimischen Autofahrer mittlerweile an die geltenden Parkregeln halten: "Sie bekommen nur noch vereinzelt Verwarnungsgelder." Andererseits ärgert es den Rathauschef, dass insgesamt die Zahl der Verstöße doch noch sehr hoch ist, was hauptsächlich an den auswärtigen Fahrern liege. "Vom 1. März 2016 bis zum 17. Juli 2019 wurden 2178 Parkverstöße registriert", teilt Grabenbauer nach Rücksprache mit dem Wiesenbacher Ordnungsamt mit.

Zur Erinnerung: Seit März 2016 ahndet der Gemeindevollzugsdienst Parkverstöße. Im April 2018 hatte die Gemeinde Wiesenbach sich entschieden, an den Ortseingängen Hinweisschilder aufzustellen, die damals für Aufsehen - und das eine oder andere Schmunzeln - gesorgt hatten. Unmissverständlich ist darauf über einem mit einem roten X durchgestrichenen Auto das Wort "Knöllchen" zu lesen. Während dieses auf dem Gehweg parkt, ist untendran ein korrekt abgestelltes Auto abgebildet, das mit einem grünen Haken versehen ist. Darüber steht in gleichfalls grüner Schrift "o.k.".

Die rund 3200 Einwohner große Kommune hatte sich damals einen deutlichen Rückgang an Gehwegparkern erhofft. 500 Euro hatte sich die Gemeinde die Schilder kosten lassen. Wie sich nun nach etwas über einem Jahr zeigt, ist die Maßnahme zur Maßregelung aber nur ein Teilerfolg.

Einen Hauptgrund für die hohe Zahl an Verstößen sieht Bürgermeister Grabenbauer in dem aus seiner Sicht zu niedrigen Verwarnungsgeld. Laut Ordnungsamtsleiter Michael Kreth liegt dieses bei 20 Euro, beziehungsweise für Parken entgegen der Fahrtrichtung bei 15 Euro. Man richte sich hierbei nach dem bundesweit einheitlichen Tatbestandskatalog. Für uneinsichtige Wiederholungstäter erhöhe sich das Bußgeld, jedoch handle es sich hierbei eher um Ausnahmen. Im Zuge einer Personalleihe sei in Wiesenbach der Gemeindevollzugsdienst aus Neckargemünd mit zwei Mitarbeitern und Einsatzzeiten im Wechsel vor Ort. Zu ihren Aufgaben gehöre es unter anderem eben auch, die Parksituation zu kontrollieren.

Dem Ordnungsamtsleiter zufolge ergeben sich für die Gemeinde durch die Verwarnungsgelder jährlich Einnahmen von rund 8000 Euro. Im Jahr 2018 seien es etwa 8100 Euro gewesen. Für Rathauschef Grabenbauer ist das jedoch kein Grund zum Jubeln. Er schränkt ein: "Den Einnahmen durch die Verwarnungsgelder stehen Ausgaben für Soft- und Hardware sowie Personaleinsatz entgegen, sodass wir jährlich ein Defizit von circa 7500 Euro tragen."

Mit der strikten Bestrafung von Gehwegparkern sieht Grabenbauer die Gemeinde trotzdem auf dem richtigen Weg: "Von Seiten der Wiesenbacher Bürger erhalten wir Rückmeldungen, dass es gut ist, dass die Gehwegparker geahndet werden und damit die Gehwege frei sind, vor allem für Kinder, Senioren und Behinderte."

Auch Ordnungsamtsleiter Kreth sieht die Gesamtentwicklung positiv: "Das Parkverhalten hat sich schon gebessert, seit die Schilder aufgestellt wurden." Aus seiner Sicht nehmen die Wiesenbacher die geltenden Parkregeln inzwischen gut an, während bei auswärtigen Fahrern noch Verbesserungspotenzial bestehe. Eines findet Kreth allerdings besonders bemerkenswert: "Bei rund 500 Verwarnungen im Jahr 2018 wurden knapp über 200 Parkverstöße von Fahrzeugführern ab 65 begangen."

Übrigens: Dadurch, dass Fahrzeuge am Fahrbahnrand und nicht auf den Gehwegen parken, kommt es in Wiesenbach vor allem entlang der Hauptstraße/L 532 immer wieder zu Engstellen im Verkehrsfluss. Aber werden daher mehr Unfälle mit abgefahrenen Seitenspiegeln oder Beschädigungen an der Fahrerseite registriert? "Nein", sagt Polizeisprecher Christoph Kunkel: "In Wiesenbach ist keine Unfallhäufung erkennbar." Vom 1. Januar 2017 bis heute habe es lediglich 21 Unfälle dieser Art gegeben, wobei hier auch Auffahrunfälle miteingerechnet sind. Kunkels Fazit: "Es gibt solche Vorfälle zwar, aber sie stellen keine besondere Problematik in Wiesenbach dar."