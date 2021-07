Gaiberg. (bmi) Die Musik, der Fußball und das Bäckerhandwerk: für diese Leidenschaften steht der Name Horst Schneider. Nun ist der über das Bergdorf hinaus und vor allem unter den Fans des Fußballclubs 1. FC Kaiserslautern als "singender Bäckermeister" bekannte Ur-Gaiberger am 14. Juli im Alter von 86 Jahren verstorben.

Horst Schneider erblickte am 28. Januar 1935 in seinem Elternhaus in der Bammentaler Straße 1 das Licht der Welt. Nach Abschluss der Volksschule im heutigen Bürgerforum "Altes Schulhaus" ging er mit 14 Jahren im Café Burkardt in der Unteren Straße in Heidelberg in Bäckerlehre. Danach arbeitete er in der heimischen Backstube bei Vater Friedrich Schneider und erlangte 1956 den Meister-Titel.

1960 kamen Café und Pension zum Geschäft dazu – und spätestens 1965 die Musik ins Spiel: Mehrmals wöchentlich gab es Tanzmusik. Horst Schneider machte fast 20 Jahre lang täglich Musik und bildete mit seinen Töchtern Gitta und Martina das "Schneiders Familien Trio". Hotelzimmer, Café-Restaurant, Kuchen- und Tortenverkauf florierten. Besucher aus der gesamten Region wie Urlauber kehrten im "Café Schneider" ein, dessen Leitung Horst und Gertraud Schneider 1972 übernahmen und 1996 nach einem weiteren Umbau an ihre Töchter Martina Raab und Gitta Stadler übergaben.

Über Generationen weitergetragen wurde neben dem Bäcker- und Konditorenhandwerk auch die Musik. Für Horst etwa wurde die Hausmusik von Mutter Lydia schon als Siebenjähriger auch zum Unterricht in Geige, Klavier, Akkordeon und Trompete. Und dann war da noch seine dritte große Leidenschaft: der Fußball.

Im Rahmen eines Freundschaftsspieles mit der Fritz-Walter-Traditionsmannschaft in Heidelberg lernte er den 2002 verstorbenen Fritz Walter – Fußball-Weltmeister 1954 und Legende des 1. FC Kaiserslautern – kennen. Sie wurden Freunde, die "Roten Teufel" neben dem SV Sandhausen Schneiders Verein, der Betzenberg zweite Heimat. Über 40 Jahre lang und bis ins hohe Alter pilgerte er zu den Heimspielen.

Schneider gehörte in Kaiserslautern zum festen Inventar wie sein Betze-Lied "Olé Olé", das er auf Wunsch von Fritz Walter in den 70er Jahren geschrieben hat. Der schätzte nicht nur dessen Konditoreikünste, – insbesondere den Quarkrahmkuchen – sondern auch sein musikalisches Talent. FCK-Fans verehren ihn für sein Stadionlied und 40 weitere Fansongs über die "Roten Teufel" ebenso wie die Anhänger des SV Sandhausen für die Vereinshymne "Das beste hier in dem Revier".

Auch seine Heimatgemeinde bereicherte Schneider ungemein: Zum 700-jährigen Bestehen im Jahr 2012 schrieb und textete er ein neues Heimatlied. In fast allen Gaiberger Vereinen engagierte er sich und war Mitglied, spielte Feldhandball und Hallenhandball beim TSV, musizierte beim Musikverein und sang beim MGV.

Horst Schneider hinterlässt seine Frau Gertraud, seine Töchter Gitta und Martina sowie mehrere Enkel und Urenkel. Wann er beigesetzt wird, ist noch nicht bekannt.