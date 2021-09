Die Polizei, dein Freund und Helfer: In diesem Fall profitierte ein in Not geratener Igel von der Hilfsbereitschaft der Beamten. Foto: Polizei

Von Lisa Wieser

Gaiberg. An einem der letzten Sommerabende ereignete sich zu schon etwas fortgeschrittener Stunde eine nette Szene in Gaiberg. Mit dem Auto in Richtung Rheinebene unterwegs, führte die baustellenbedingte Umleitung durch das Dorf am Hochhaus und Waldrand entlang auf die Bundesstraße. Zwei Polizisten vom Polizeirevier Neckargemünd fuhren auf der Streife durch Gaiberg den Weg über diese Umleitung. Kurz nach dem Hochhaus sah man im Scheinwerferlicht auf der Straße einen kleinen reglosen Knäuel. Vielleicht ein verlorener Heuhaufen vom Traktor, ein zerknüllter Karton oder Gestrüpp vom Waldrand?

Die Polizeistreife bemerkte ihn, hielt an, zwei junge Polizisten stiegen aus, sahen sich das Knäulchen an und nahmen es behutsam hoch. Es war ein total verängstigter Igel, den die Beamten vor dem Überfahren retteten.

Vorsichtig leuchtete einer von ihnen mit der Taschenlampe über den zusammengerollten, stacheligen Körper, um zu sehen, ob er verletzt war, während der andere ihn beschützend in seinen Händen hielt. Als sie bemerkten, dass er unverletzt war, nahmen sie den Igel ebenso vorsichtig mit an den Waldrand, setzten ihn in dessen Schutz ab, warteten, bis er wieder aus seiner Schockstarre erwachte, munter wurde, ein paar Pfeiftöne von sich gab und in den Wald zurückfand.

Die Szene war berührend. Zum einen, mit welcher Fürsorge und Tierliebe die beiden jungen Männer den Igel retteten und welche Freude sie hatten, als er unverletzt in den Wald zurückwuselte. Zum anderen kann man sich auch nur allzu leicht vorstellen, wie genau diese beiden Polizisten vielleicht nur wenige Minuten später zu einem schweren Unfall gerufen, mit einer Gewaltsituation konfrontiert oder einer Eskalation ausgesetzt werden und situationsbedingt ebenso professionell reagieren müssen.