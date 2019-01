Gaiberg. (nah). Raser sind immer für eine Diskussion gut. Doch was ist wirklich dran? Da Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel immer wieder zu hören bekommt, dass im Ort viel zu schnell gefahren wird, hakte sie bei der Verkehrsüberwachung nach. Die Daten, die sie für Gaiberg erhalten konnte, stellte sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor.

In der Kreisstraße K4161 (Gaiberger Weg) in Höhe der Panoramastraße wird öfter geblitzt. Dort ist Tempo 70 erlaubt. Nur 1,3 Prozent aller Autofahrer fuhren schneller. Auch auf der Landesstraße L600 in Höhe der Bammentaler Straße 27 bis 39 hielten sich die Überschreitungen mit 2,3 Prozent in Grenzen. In Höhe der Hauptstraße 12 fand ebenfalls eine Tempokontrolle statt. Ergebnis: Dort waren 0,42 Prozent der Autofahrer zu schnell.

Die Stelle, an der in Gaiberg am meisten zu schnell gefahren wird, befindet sich im Bereich der Panoramastraße bei den Tennisplätzen. Dort fuhren 13,3 Prozent schneller als die erlaubten 30 Kilometer pro Stunde.

Müller-Vogel schlug vor, Messtafeln aufzustellen und zu überprüfen, ob und wo zu schnell gefahren wird. Mit den so gewonnenen Daten könne man sich dann mit Wünschen für weitere Tempobegrenzungen an die Straßenbehörde wenden.