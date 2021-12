Gaiberg. (agdo) Eine Herausforderung sei die Arbeit schon, gibt Lena Grabenbauer zu – sie freue sich darüber aber sehr. Seit Oktober ist die 24-Jährige – sie ist übrigens die Tochter von Wiesenbachs Bürgermeister Eric Grabenbauer – die neue Hauptamtsleiterin in Gaiberg. Nachdem der bisherige Gaiberger Hauptamtsleiter Alexander Wenning nach über 20 Jahren nach Dielheim ins dortige Rathaus gewechselt ist, hat die sympathische junge Frau nun das Amt inne.

Sie kenne Gaiberg natürlich bei Weitem nicht so gut wie ihr Vorgänger und fange sozusagen komplett bei Null an, sagt Lena Grabenbauer, jedoch sehe sie das nicht direkt als Nachteil. Sie gehe unvoreingenommen an die Dinge beziehungsweise die verschiedenen Baumaßnahmen heran und wachse an diesen Aufgaben. Anstrengend sei das natürlich schon, fügt Grabenbauer hinzu, denn neben dem fachlichen Wissen, das sie sich stetig aneigne, müsse sie auch den Ort und die Gegebenheiten kennenlernen. Das sei eine Herausforderung, aber eine angenehme, fügt Grabenbauer hinzu. Es gab eine kleine Einarbeitungsphase zusammen mit Alexander Wenning.

Aufgewachsen ist Lena Grabenbauer in der Nachbargemeinde Wiesenbach und ist daher mit der Region sehr verbunden. Das Abitur absolvierte sie im Jahr 2016 am Neckargemünder Max-Born-Gymnasium. Anschließend studierte sie an der Hochschule in Kehl "Public Management" und schloss das Studium mit dem Bachelor-Titel ab, erzählt die neue Hauptamtsleiterin. Ein Teil des Studiums beinhaltete Kommunalpolitik und Führung, das habe ihr sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie wurde ihr das Kommunalpolitische sozusagen in die Wiege gegeben mit Blick auf ihren Vater und Rathauschef Eric Grabenbauer.

Eine Zeit lang arbeitete Lena Grabenbauer im Landratsamt in Heidelberg und leitete dort auch mobile Impfstationen. Ihr Herz habe allerdings schon immer für die Kommunalverwaltung geschlagen, betont Grabenbauer. Als die Hauptamtsleiterstelle in Gaiberg frei wurde, sei für sie klar gewesen, dass sie dieses Amt antreten möchte. Man kennt Lena Grabenbauer übrigens auch von einer anderen Seite, denn in ihrer Freizeit ist sie in der Wiesenbacher Theatergruppe "Lambefiewa" und im Musikverein in Wiesenbach aktiv.