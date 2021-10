Von Christoph Moll

Gaiberg. Die Anwohner an der innerörtlichen Umleitungsstrecke für die voll gesperrte L600-Ortsdurchfahrt müssen den Verkehr vor ihren Haustüren weiter ertragen. Wie das zuständige Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg nun auf RNZ-Anfrage mitteilte, wird es keine weitgehenden Maßnahmen geben. Die Anwohner hatten unter anderem eine anliegerfreie Zone gefordert.

Zur Erinnerung: Die seit Mai dieses Jahres bestehende und noch bis Juni 2022 andauende Vollsperrung der L600-Ortsdurchfahrt sorgt seit dem ersten Tag für Ärger in angrenzenden Wohngebieten. Viel mehr Verkehr, Lärm und Abgase sind für die Anwohner nicht mehr erträglich. Sie gründeten eine Bürgerinitiative und sammelten 160 Unterschriften, um das Landratsamt zu weitergehenden Maßnahmen in der Haupt-, der Schwäbisch-Hall- und der Panoramastraße zu bewegen. Durch diese rollen nun täglich über 3000 statt weniger Hundert Autos. Die weiträumige Umleitungsstrecke über Gauangelloch, Schatthausen und Mauer wird nicht ausreichend genutzt, finden sie. Das Landratsamt hatte auf Pochen der Gemeinde zum Beispiel einzelne Straßen als Anliegerstraßen deklariert sowie Parkverbote erweitert, damit Fahrzeuge im Begegnungsverkehr nicht auf Gehwege ausweichen müssen. Zu wenig, finden die Anwohner und hatten bereits im Juli mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen gesorgt. Sie stellten Blumenkübel und andere Gegenstände vor ihre Häuser auf den Gehweg, damit dieser nicht von Autos befahren werden kann.

Der Auslöser: Die L600-Ortsdurchfahrt in Gaiberg ist seit Mai voll gesperrt. Foto: Frenzel

Das Landratsamt hat nun entschieden, dass es keine tiefgreifenden Änderungen geben wird. "Um die Belastung auf den Umleitungsstrecken in Gaiberg im Zuge der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt möglichst gering zu halten, wurden bereits vielfältige Maßnahmen getroffen und umgesetzt", teilte Behördensprecherin Susanne Uhrig mit. Die Bürgerinitiative habe unter anderem angeregt, die Haupt-, die Schwäbisch-Hall- und die Panoramastraße für den Verkehr zu sperren und nur für Anlieger freizugeben. Die Strecke diene allerdings im Wesentlichen der Umleitung des innerörtlichen Verkehrs – auch des Busverkehrs – und sei die am besten geeignete Strecke hierfür in Gaiberg. "Dass dies für die Anwohner mit einer Mehrbelastung einhergeht, ist zwar nachvollziehbar", so Uhrig. "Dennoch bedarf es innerörtlicher Lösungen in Gaiberg selbst, zumal der überörtliche Verkehr großräumig über andere Gemeinden umgeleitet wird."

Sogenannte Bischofsmützen sollen das Befahren von Gehwegen verhindern. Fotos: Frenzel

Sowohl Polizeikontrollen als auch Geschwindigkeitskontrollen würden dort stattfinden, wo zu schnell gefahren wird. Auch habe die Gemeinde Geschwindigkeitstafeln aufgestellt. "Die letzte Auswertung in der Hauptstraße zeigt, dass sich die Verkehrsmenge in einem zumutbaren Rahmen bewegt und sich der Großteil des Verkehrs an die zulässige Höchstgeschwindigkeit hält", so Uhrig. "Es hat sich allerdings herausgestellt, dass mobile Verkehrszeichen wie Halteverbote von Unbefugten umgesetzt und zum Teil auf die Gehwege gestellt wurden." Die Baufirma werde die Beschilderung nun häufiger kontrollieren und sicherstellen, dass die Gehwege für Fußgänger frei sind. Insbesondere da es sich bei der Hauptstraße um einen Schulweg handelt, würden Gemeindeverwaltung, Polizei und Straßenverkehrsbehörde ergänzend prüfen, ob Maßnahmen gegen das Überfahren der Gehwege in Betracht kommen.

Für die Anwohner ist das eine enttäuschende Entscheidung. Kent Holzhofer von der Bürgerinitiative berichtet, dass sich die Situation für die Anwohner zuletzt sogar noch verschlechtert habe. So seien weitere Parkverbotsbereiche im Kurvenbereich der Schwäbisch-Hall-Straße eingerichtet worden. Diese sollen dazu dienen, dass Autos im Begegnungsverkehr nicht auf den Gehweg ausweichen müssen. Der negative Nebeneffekt sei jedoch, dass nun noch schneller gefahren werde. Holzhofer und seine Mitstreiter hoffen nun darauf, dass die Gemeinde aktiv wird. Denn diese könne auf Gehwegen Poller zum Schutz der Fußgänger aufstellen und Bodenschwellen auf Straßen installieren, die Autofahrer zum Langsamfahren zwingen.