Gaiberg. (agdo) Die Frage landete nochmals auf dem Tisch: Soll das Gaiberger Feuerwehrhaus saniert oder neu gebaut werden? Die Feuerwehr habe eine planerische Analyse beantragt, sagte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats. Unter anderem soll geprüft werden, was die Sanierung beziehungsweise Erweiterung des alten Feuerwehrhauses im Verhältnis zum Neubau kosten würde.

Im Antrag steht: "Wichtig ist uns auch die Überprüfung der Bausubstanz des Gebäudes, da unseres Erachtens eine Generalsanierung des bestehenden Gebäudes im Falle einer möglichen Erweiterung erforderlich ist". Und weiter: "Wir geben zu bedenken, dass in einer planerischen Analyse auch die Lage des derzeitigen Feuerwehrhauses und die problematischen Anfahrts- und Ausrückwege berücksichtigt werden und in eine Bewertung des jeweiligen Standorts mit aufgenommen werden sollen, sodass eine vergleichbare Analyse der beiden Varianten vorliegt". Gemeint ist damit unter anderem die nicht gerade ungefährliche Nähe zum Kindergarten. Im Falle eines Einsatzes müssen die Fahrzeuge nämlich in der engen Straße direkt an der Kindertagesstätte vorbeifahren. Einen möglichen Standort für einen Neubau sieht die Feuerwehr im Gewerbegebiet "Mäuerlesäcker".

Sollte der Umbau 1,5 Millionen Euro kosten, so wäre ein Neubau eine Überlegung wert, weil dieser einfach mehr Zuschüsse bekomme, sagte Müller-Vogel. Martin Mühleisen (SPD/Aktiver Gaiberger) wollte wissen, was die Analyse kostet und Maximilian Haider (Grüne) meinte, bevor man eine Analyse beantrage, sollte überhaupt geprüft werden, ob das Gewerbegebiet für einen möglichen Standort geeignet sei. So könnte man Geld sparen. Matthias Volkmann (CDU) hingegen war der Meinung, dass man Kosten nicht scheuen sollte, sie seien gut angelegt.

Die Analyse decke die Standortfrage mit ab, sagte Kommandant Peter Klehr, der auch in der Sitzung war. Die Frage nach den Kosten der Analyse war nicht zu beantworten, denn die Höhe richtet sich nach den Aufgaben der Architekturbüros. Zum Schluss beschloss das Gremium einstimmig, dass der Dorfentwicklungsausschuss zusammen mit der Feuerwehr und der Verwaltung einen Aufgabenkatalog für Architekturbüros erarbeiten soll.

Weiterhin stand die Vergabe vom Digitalfunk der Feuerwehr auf der Tagesordnung. 22.000 Euro seien dafür im Haushalt bereitgestellt, sagte Rathauschefin Müller-Vogel. Eingegangen waren drei Angebote, die Firma KTF Feuchter Kommunikationstechnik aus Ehingen machte mit rund 18.100 Euro einstimmig das Rennen. Die Angebote hatte Kommandant Peter Klehr zuvor alle geprüft.