Gaiberg. (agdo) Graffitischmierereien am Sportplatz, an der Sparkasse und an anderen Stellen in Gaiberg: Bis vor Kurzem waren hier Unbekannte am Werk. Dabei hinterließen sie Schriftzüge wie "Sniggers" oder "BVB". Die "Werke" fotografierten sie und rühmten sich mit den hochgeladenen Bildern im Internet auf dem sozialen Netzwerk Instagram. Und sie forderten ihre digitalen Freunde auf ihnen mitzuteilen, wie sie die Schmierereien finden. Die Täter sind nun ermittelt, allerdings nicht von der Polizei. "Wir sind auf die Täter gestoßen", erzählte Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel der RNZ auf Nachfrage.

Die Gaiberger Verwaltung hatte im Internet gründlich recherchiert und war dabei auf die beiden minderjährigen Jungen gestoßen, die in der Region wohnen. Sie sollen auch für die Schmierereien am Schützenhaus in Gauangelloch verantwortlich sein: Dort fand man die gleichen Schriftzüge.

Es habe ein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten, den beiden Jugendlichen und der Verwaltung gegeben, sagt Petra Müller-Vogel. Dabei hatte man sich geeinigt, dass die zwei Jungs ihre "Werke" beseitigen müssen. Und die jeweils betroffenen Stellen müssen sie in einen makellosen Zustand bringen. Laut Müller-Vogel müssen die Jugendlichen als Strafe zudem Sozialstunden leisten. Im Gegenzug möchte die Gemeinde die Anzeige nach Worten der Rathauschefin fallen lassen.

Die Straftat fallen zu lassen, sei nicht so einfach, sagt auf RNZ-Nachfrage Norbert Schätzle, Polizeisprecher beim Mannheimer Polizeipräsidium. Selbst wenn die Gemeinde die Anzeige zurücknehme, kümmere sich die Staatsanwaltschaft um die Tat.

Ob der Ort nun vor Graffitischmierereien verschont bleibt? Zuletzt tauchten bei den öffentlich zugänglichen Buchregalen an der Hauptstraße erneut Graffiti auf. Das geschah allerdings nach dem Gespräch der beiden Jungs mit der Gemeinde. "Das sind Nachahmungstäter", ist sich Müller-Vogel sicher. Die Schmiererein würden eine andere Handschrift tragen. Die Gemeinde will Anzeige erstatten.