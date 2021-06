Von Christoph Moll

Gaiberg. Das größte Neubaugebiet rund um Heidelberg entsteht aktuell in Gaiberg. Am Ortsausgang Richtung Heidelberg werden 49 Grundstücke auf dem Areal "Oberer Kittel/Wüstes Stück" erschlossen. Dass die Streuobstwiesen bebaut werden, war sehr umstritten – und ist es immer noch. Umso interessanter ist die Frage, was hier eigentlich für die Umwelt getan wird. "Ich würde sagen, dass wir gut aufgestellt sind", meint Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel. Die RNZ hat den Bebauungsplan in dieser Hinsicht einmal unter die Lupe genommen.

> Gehölzrodung: Die Fällung von Gehölzen ist laut dem Bebauungsplan nur außerhalb der Brutperiode im Zeitraum vom 1. Oktober bis zum 28. Februar zulässig. Ist eine Rodung außerhalb dieses Zeitraumes erforderlich, so muss nachgewiesen werden, "dass artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht ausgelöst werden", wie es heißt.

> Beleuchtung: Die Beleuchtung von Straßen muss durch "Leuchtmittel mit geringer Lockwirkung" auf Insekten oder Fledermäuse zu erfolgen. Erlaubt sind Natrium-Hochdrucklampen und Lampen mit moderner LED-Technik.

> Nistkästen: Für Brutvögel und Fledermäuse musste die Gemeinde im Vorfeld der Erschließung insgesamt 32 verschiedene Nistkästen aufhängen.

> Grünfläche: Auf einer im Plan festgesetzten Fläche muss eine kräuterreiche Wiesenmischung gesät werden. Das Areal muss als extensives Grünland unterhalten werden. Eine Mahd ist maximal zweimal im Jahr, bei starkem Graswuchs maximal dreimal zulässig. Weiterhin sind laut Bebauungsplan auf der Fläche standortgerechte Bäume und Sträucher zu pflanzen. Eine Düngung ist unzulässig.

> Einzelpflanzgebote: Je abgeschlossener Grundstücksfläche von 300 Quadratmetern sind mindestens zwei standortgerechte Laub- oder Obstbäume gemäß einer Pflanzenliste zu pflanzen und "dauerhaft zu unterhalten", heißt es. Die Standorte können auf dem Grundstück frei gewählt werden. Entlang der Erschließungsstraßen sind mittel- bis großkronige Laub-Hochstämme zu pflanzen. "Von den Standorten kann im begründeten Einzelfall abgewichen werden", heißt es im Bebauungsplan. Und weiter: "Die Bäume sind gemäß Pflanzliste auszuwählen und dauerhaft zu unterhalten."

> Dachbegrünungen und Solaranlagen: Diese sind auf oder innerhalb der Dachhaut "allgemein zulässig", wie es heißt. Dächer von untergeordneten Bauteilen, Garagen oder Nebenanlagen dürfen auch mit Flachdach errichtet werden. Sofern nicht als Dachterrasse genutzt, sind Flachdächer mindestens "extensiv zu begrünen", so die weitere Vorgabe.

> Unbebaute Flächen: Unbebaute Grundstücksflächen, sofern nicht für Stellplätze, Zufahrten oder Terrassen oder Ähnliches genutzt, müssen gärtnerisch angelegt sowie überwiegend mit gebietsheimischen Bäumen, Hecken und Sträuchern bepflanzt werden, heißt es. Die Anlage von Kies- oder Schottergärten ist verboten. Offene Stellplätze sowie Zufahrten zu Garagen und Stellplätzen sind laut Bebauungsplan mit wasserdurchlässigen Belägen auszuführen.

> Rückhaltung von Niederschlagswasser: "Das auf den Dachflächen der Baugrundstücke anfallende Regenwasser ist durch bauliche oder technische Maßnahmen auf dem jeweiligen Grundstück rückzuhalten", schreibt der Bebauungsplan vor. Je Baugrundstück ist eine Retentionszisterne mit einem zusätzlich nicht privat nutzbaren Rückhaltevolumen von mindestens zwei Kubikmeter je 100 Quadratmeter versiegelter Fläche wie Dach- und Hoffläche vorzusehen. Ein Überlauf in das öffentliche Entwässerungssystem muss hergestellt werden.

> Erdwärme: Entsprechende Sonden sind zulässig. Bau und Betrieb benötigen jedoch eine wasserrechtliche Genehmigung. Zum Schutz vor Georisiken bestehen Begrenzungen der Bohrtiefe.

> Starkregenereignisse: Zum Schutz wird empfohlen, die Erdgeschossfußbodenhöhe mindestens 30 Zentimeter über der Oberkante der Straße zu setzen. Untergeschosse und Keller sollten wasserdicht sowie Öffnungen überflutungssicher ausgeführt werden. "Es wird darauf hingewiesen, dass Schäden durch Starkregenereignisse auch bei entsprechenden Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden können", heißt es.