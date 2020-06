Von Christoph Moll

Gaiberg. Dass Petra Müller-Vogel "in die Luft geht", kommt nicht häufig vor – zumindest nicht im übertragenen Sinne. Auch steht die Bürgermeisterin nicht im Verdacht, die Bodenhaftung zu verlieren. Kürzlich passierte es doch. Denn Müller-Vogel absolvierte einen Flug mit einem Tragschrauber, an dessen Steuer der frühere Gemeinderat und Ex-CDU-Vorsitzende Rolf Kickuth saß. Und seither sieht sie Gaiberg mit anderen Augen.

Wie kam es dazu? Müller-Vogel erzählt, dass Kickuth sie bereits in ihrem Wahlkampf vor zwei Jahren angesprochen habe und ihr damals schon von seinem Hobby vorschwärmte. "Bis dahin dachte ich: Ich fliege nur mit einem Hubschrauber, wenn ich es nicht mehr mitkriege – also mit einem Rettungshubschrauber", erzählt die Rathauschefin. "Er hat mich dann immer wieder mal angesprochen, ob ich mal mitfliegen möchte", so Müller-Vogel. "Unlängst dann erneut, als ich mit meinem Mann spazieren war." Einige Tage später klingelte das Telefon. "Er hat sich morgens gemeldet und gesagt, dass er mich um 12 Uhr abholt", erinnert sich Müller-Vogel. "Und da es durch Corona derzeit tagsüber etwas ruhiger ist, konnte ich nicht mehr Nein sagen."

Mit dem Auto ging es zum Flughafen beim Mosbacher Stadtteil Lohrbach, wo Kickuths Tragschrauber steht. "Zunächst war ich sehr angespannt und hatte auch ein bisschen Angst, weil es ja doch etwas anders ist als mit einem A 380 zu fliegen", erzählt Müller Vogel von ihrer Tragschrauber-Premiere. Doch Rolf Kickuth habe ihr alles genau erklärt. Und als der Tragschrauber in der Luft war, war die Anspannung bald vergessen.

Von Mosbach ging es das Neckartal entlang bis nach Neckargemünd und von dort über Wiesenbach, Bammental und natürlich Gaiberg Richtung Sinsheim. Nach etwa eineinviertel Stunden landete der Tragschrauber wieder in Mosbach. "Es war toll und interessant", erzählt Müller-Vogel begeistert. "Es hat total Spaß gemacht und ich würde noch einmal mitfliegen." Am beeindruckendsten sei der Blick auf Gaiberg gewesen, obwohl sie schon viele Luftbilder gesehen habe, so die Bürgermeisterin. "Das Baugebiet von oben sah toll aus", erzählt sie. "Man sieht, wie etwas Neues entsteht." Aber auch der Anblick der Burgen und Schlösser im Neckartal sei vor allem bei dem tollen Wetter beeindruckend gewesen. "Ich hatte eine gute Kamera, aber habe gar keine Bilder gemacht", so Müller-Vogel.

Das hat Rolf Kickuth übernommen. Der 67-Jährige hat das Tragschrauberfliegen erst vor wenigen Jahren durch die Werbung einer Flugschule für sich entdeckt, seit fünf Jahren darf er alleine fliegen. Schon als Jugendlicher und Student sei er in seiner Heimat, dem Ruhrgebiet, gerne bei Segelfliegern mitgeflogen. Und auch bei der Gaiberger Kerwe absolvierte er die angebotenen Hubschrauber-Rundflüge. "Ich fliege gerne, weil es die Sichtweise erweitert", sagt der freiberufliche Fachjournalist mit eigenem Verlag. "Als die Kinder aus dem Haus waren, war dann die Zeit da."

Kickuth machte den Flugschein und kaufte einen Tragschrauber des italienischen Herstellers Magni. Später schrieb er ein Lehrbuch über das Tragschrauber-Fliegen. Die Besonderheit: Anders als bei einem Hubschrauber wird der Rotor nicht angetrieben, sondern dreht sich durch den Fahrtwind. Der Vortrieb wird durch ein Propellertriebwerk erzeugt. Selbst wenn dieses ausfällt, stürzt ein Tragschrauber nicht ab, sondern gleitet zu Boden.

Mit seinem "Schönwetterflugzeug", wie Kickuth es nennt, absolviert er etwa 60 Flugstunden im Jahr in der Region. Doch Kickuth flog auch schon zwei Mal über die Alpen nach Italien. Am liebsten fliegt er aber über Gaiberg in etwa 300 Meter Höhe mit bis zu Tempo 160. Der Tank reicht für etwa vier Stunden.

Petra Müller-Vogel habe er den Flug angeboten, weil diese neu nach Gaiberg kam und Verantwortung übernahm. "Ich habe mich sehr über ihre Wahl gefreut", sagt Kickuth, der von 2004 bis 2014 im Gemeinderat saß und auch CDU-Vorsitzender war. "Es ist schön, alleine zu fliegen", sagt der 67-Jährige. "Noch schöner ist es aber, dieses Erlebnis zu teilen und weiterzutragen." So nehme er gerne Passagiere mit, ein kommerzielles Ziel verfolge er aber nicht. Kickuth, der auch im Heimat- und Kulturverein aktiv ist, hat auch schon einen Kalender mit Fotos von Burgen und Schlössern der Region herausgegeben, wie sie deren Erbauer nie gesehen haben. Sein prominentester Passagier war übrigens Jacques Tilly, der Karnevalisten als Bauer von Umzugswagen bekannt ist.

Gaiberg und fliegende Bürgermeister? Da war doch was. Richtig! Zu seinem Abschied hatte Müller-Vogels Vorgänger Klaus Gärtner einen Rundflug mit einer "Tante Ju" vom Gemeinderat geschenkt bekommen. Doch dieser kam nie zustande. Stattdessen spendete Gärtner das dafür vorgesehene Geld an den örtlichen Kindergarten ...