An der Stelle des alten Kindergartengebäudes entsteht derzeit ein Neubau. Foto: Geschwill

Eppelheim. (aham) Zwei Monate ist der Spatenstich erst her, jetzt ist der Keller fast schon fertig: In der Otto-Hahn-Straße laufen die Bauarbeiten für den Neubau der evangelischen Kindertagesstätte Friedrich Fröbel auf Hochtouren. Kein Wunder: Im Sommer nächstes Jahr sollen die Kinder wieder einziehen. Damit auch weiter alles reibungslos läuft, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig acht weitere Aufträge vergeben.

Für Zimmererarbeiten, Dachdichtung und Klempner, Fenster, Fassade und Sonnenschutz, Heizungs-, Elektro- und Sanitärinstallationen, Lüftung und Aufzug muss die Stadt insgesamt 1,05 Millionen Euro ausgeben. Was sich zunächst einmal happig anhört, ist für die hoch verschuldete Stadt ein Glücksfall. Denn im Vergleich zu den Kostenschätzungen spart sie über 162.000 Euro. Mit Ausnahme der Elektroarbeiten fielen alle Gewerke günstiger aus als geplant. "Das ist sehr erfreulich", sagte denn auch Bürgermeisterin Patricia Rebmann.

Dass das gute Ergebnis aber kein Zufall ist, machte Kirsten Hübner-Andelfinger vom städtischen Bauamt deutlich: "Uns war wichtig, zu einem günstigen Zeitpunkt auszuschreiben." Wie sie auf Nachfrage aus dem Räterund weiter ausführte, seien mit den bereits vergebenen Aufträge mehr als die Hälfte der Ausschreibungen erfolgt. Die Gesamtkosten für den Friedrich-Fröbel-Naubau werden auf 4,5 Millionen Euro geschätzt.