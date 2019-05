Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Selten eröffnete das Terrassenschwimmbad in Kleingemünd bei schönem Frühlingswetter. Aber an so eine Kälte wie in diesem Jahr konnten sich die beiden Schwimmmeister Bert Hempel und Andreas Dittrich nicht erinnern. Wer möchte denn schon bei drei Grad Außentemperatur baden gehen?

Es gab allerdings eine Handvoll Schwimmbadfans, die das am Samstagmorgen wollten: Drei 13-Jährige sowie eine Frau und ein Mann. Seit 5 Uhr hatten die Jungs vor dem Schwimmbad ausgeharrt. Der Lohn: Einer von ihnen, nämlich Tobias Lankes, bekam den Gutschein für die Jahreskarte überreicht von Bürgermeister Frank Volk. Einen Blumenstrauß hatte er für Petra Kober und eine Flasche Wein gab es für Tilmann Kramolisch.

Wer so beschenkt wird, möchte natürlich auch als Erster ins Wasser springen - vom Beckenrand aus oder gleich über die Rutsche mit ordentlich Tempo "hineinplatschen". Dabei beschränkten sich die ersten Besucher der Badesaison auf das Nichtschwimmerbecken, das immerhin 23 Grad aufwies. Damit war das Wasser deutlich wärmer als die Außentemperatur. Um das mit 14 Grad kühlem Wasser gefüllte Naturbad machte man dann doch lieber einen großen Bogen.

Frank Volk begrüßte mit Vertretern aus der Verwaltung, dem Gemeinderat, dem Förderverein und dem Freibadteam die ersten Besucher. Foto: Alex

Bis auf das Wetter stimmte am Samstag eigentlich alles im Terrassenschwimmbad. Bürgermeister Frank Volk, der gemeinsam mit seinem Stellvertreter Jürgen Rehberger, dem Vorsitzenden des Schwimmbadfördervereins Lothar Eisenhauer, den beiden Schwimmmeistern, Ortsvorsteher Joachim Bergsträsser aus Mückenloch und Fachbereichsleiter Franz-Georg Scheffczyk von der Stadtverwaltung das Begrüßungskomitee bildete, stellte stolz fest: "Seit August 2016 musste das Naturbad kein einziges Mal während der Saison schließen." Außerdem seien in den vergangenen Jahren rund 7,5 Millionen Euro in die Schwimmbadsanierung geflossen. "Nun werden wir auch noch den Außenbereich vor dem Schwimmbad verbessern", so Volk.

Alle Sanierungsmaßnahmen im Freibad konnten mittlerweile erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Erst am Freitag war der neue Holzsteg für den Naturbeckenbereich angeliefert worden und setzte das i-Tüpfelchen auf die straff organisierten Vorbereitungsarbeiten, denn in diesem Jahr öffnete das Terrassenschwimmbad erstmals eine Woche früher.

Es wird in diesem Jahr auch zwei Wochen länger im September geöffnet bleiben, wie bei der Eröffnung zu erfahren war. Damit will die Stadt einen kleinen Ausgleich bieten zu den erstmals seit zehn Jahren angehobenen, aber doch noch immer, wie es hieß, "moderaten Eintrittspreisen". Zudem wird es einen Wochenend-Tarif für Freitag, Samstag und Sonntag geben.

Im nächsten Jahr feiern das Schwimmbad und auch die DLRG ihr 50-jähriges Bestehen. Wie Bürgermeister Volk ankündigte, soll dieses Doppeljubiläum groß gefeiert werden.