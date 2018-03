Meckesheim. (IAH) Das Teilstück der Kreisstraße K 4178, das Meckesheim mit seinem Ortsteil Mönchzell verbindet, ist ab Montag, 12. Februar, gesperrt. Eine Woche lang werden am nördlichen Berghang Bäume gefällt, denn sie drohen, auf die Fahrbahn zu fallen. Forstrevierleiter Thomas Glasbrenner zeigte Bürgermeister Maik Brandt an Ort und Stelle, welche Gefahr entlang der "Kirchhelde" besteht.

Ein Baum sei bereits im Dezember letzten Jahres unerwartet umgefallen, berichtete der Förster. 30 Meter hoch war die Esche, die jetzt am Boden des Laubwaldes liegt; ihr Wurzelballen hatte sie an diesem kritischen Steilstück nicht mehr gehalten. Eigentlich habe der Baum noch ganz unverdächtig ausgesehen, sagte Glasbrenner, und doch sei er ohne Sturmeinwirkung plötzlich zu Boden gekracht. Der Förster wies darauf hin, dass die starken Seitenwurzeln bereits bröselig durchgefault sind, sodass sie den "langen Kerl" nicht mehr halten konnten.

Die Fäulnis war eine Folge der Eschenkrankheit, die erst die Triebe und dann den ganzen Baum heimsucht. Ist er einmal erkrankt, ist er nicht mehr zu retten. Auslöser ist das eingeschleppte "Falsche Weiße Stängelbecherchen", ein unscheinbarer Schlauchpilz, erläuterte Glasbrenner.

Um die Sicherheit des Verkehrs auf der Straße und auf dem Radweg zu gewährleisten, hat man sich entschlossen, in der Kirchhelde einen Schwerpunkt der Holzhauerei dieser Saison zu setzen. Bäume, die sich tendenziell zu Tal neigen, sind bereits rot markiert und werden in einer kompakten Aktion in der nächsten Woche geerntet. Gleichzeitig wird die Straßenmeisterei in einem Pflegeeinsatz die Ränder der K 4178 auslichten.

Dazu wird die wichtige Verbindungsstraße vom Ortsende Meckesheim in Verlängerung der Luisenstraße bis zum Ortseingang Mönchzell bis voraussichtlich Freitag für den Verkehr gesperrt. Lediglich der Buslinien-Verkehr wird aufrechterhalten und im Ernstfall wird den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr Durchfahrt gewährt.