Meckesheim/Mauer/Hockenheim. (cm) "Am Sonntagabend werden wir platt sein", weiß Matthias Grasse aus Erfahrung. "Doch was wir an den drei Tagen erleben, ist immer außergewöhnlich." Zum inzwischen elften Mal sorgen 25 Freiwillige der Meckesheimer Feuerwehr am Formel-1-Wochenende in Hockenheim in der Boxengasse für die Sicherheit von Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Co. Sie werden in diesem Jahr von Feuerwehrleuten aus Mauer unterstützt.

"Wir sind zuständig für den Brandschutz in der Boxengasse", erklärt der langjährige Meckesheimer Kommandant Matthias Grasse, der am Wochenende den Titel "Firechief of the pitlane" - also "Brandmeister der Boxengasse" - trägt. Als solcher hält er auch den Kontakt zur Rennleitung. Der Dienst begann mit einer Einweisung am Donnerstagabend. Am gestrigen Freitag ging der Einsatz von 7 bis 19 Uhr, ebenso am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag. Jeder Feuerwehrmann und jede Feuerwehrfrau ist täglich etwa fünf Stunden im Dienst - auf der Boxenmauer zwischen Boxengasse und Start-Ziel-Gerade oder hinter den Garagen der Teams. Zur Ausrüstung gehören Handfeuerlöscher und fahrbare 50-Kilo-Feuerlöscher. "Im Ernstfall kommen vier Feuerwehrfahrzeuge in die Boxengasse, die an der Strecke postiert sind", erklärt Matthias Grasse. Im vergangenen Jahr hatten die Feuerwehrleute übrigens einen Großeinsatz: Nach einem Unwetter mussten sie stundenlang Wasser abpumpen. Auch dieses Jahr könnte es wieder Unwetter geben.

Die Feuerwehrleute freuen sich trotz der hohen Temperaturen auf schöne Erlebnisse und Begegnungen. "In den Pausen strömen 2000 bis 3000 Personen durch die Boxengasse", erzählt Grasse. Darunter seien viele Prominente und natürlich sehe man auch die Fahrer. Auch dann gelte es, für die Sicherheit zu sorgen. "Näher kommt man nicht ran", sagt Grasse, dessen Herz für den Motorsport schlägt. Er war es auch, der einst den Kontakt herstellte. Beim Umbau des Hockenheimrings Anfang der 2000er-Jahre war Grasse beruflich für den vorbeugenden Brandschutz zuständig.

In den Jahren hätten sich mit den Vertretern der Teams viele Freundschaften entwickelt, erzählt Grasse. "Wir bekommen manchmal auch Eis und Süßigkeiten als Dank gebracht", so der "Firechief". Gerne erinnert er sich an ein Gespräch mit dem früheren BMW-Motorsportdirektor Mario Theissen. Die Fahrer hingegen hätten keine Zeit für Gespräche.

Es könnte der letzte Einsatz für die Feuerwehrleute in Hockenheim sein. "Wir würden bedauern, wenn es kein Formel-1-Rennen mehr in Deutschland gibt", sagt Grasse, der Vettel die Daumen drückt: "Es ist zwar der Mercedes-Grand-Prix, aber mein Herz schlägt für Vettel."