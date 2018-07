Von Agnieszka Dorn

Meckesheim. Wohooo! Freitagabend war es wieder soweit, in der Auwiesenhalle ging so richtig die Post ab. Beim FC Rock brachten die Bands "Gonzo’s Jam" und "Barbed Wire" ihre Fans in Ekstase. Zwar war ein bisschen weniger los als beim vergangenen FC-Rock vor knapp einem halben Jahr. Aber die Halle war dennoch voll. Rund 1000 Leute feierten, besser gesagt, tanzten beim "Rock Olymp" bis spät in die Nacht. Die Bühne glich zeitweise einem griechischen Amphitheater - zumindest von der Kulisse her.

"Gonzo’s Jam" aus Sinsheim heizten den Leuten schon mal gut ein: "Hallo Meckse", rief die Band von der Bühne. Die Antwort: "Yeah". Das "Jam" im Bandnamen steht für Improvisieren - und das taten die Musiker. Die Auwiesenhalle füllte sich nach und nach. Sänger Michael "Gonzo" Nowak stand mit einem knallgelben T-Shirt sowie einer Mütze auf dem Kopf auf der Bühne und plauderte locker zwischen den Songs mit den Leuten. "Viva la vida", "With or without you" oder Rea Garveys "Wild love" gehörten genauso zum Repertoire wie "Hangover". Die Fans waren begeistert.

Zu vorgerückter Stunde heizte dann die Coverband "Barbed Wire" ein, die weit über die Region für eine spektakuläre Show bekannt ist. Der erste Song "The Power" war gleich ein Kracher, alles tanzte ausgelassen vor der Bühne. In nichts nach stand "American Idiot" von Green Day. Die Fans sangen den Refrain mit. Den Musikern, allen voran Frontsänger Frank, war das aber noch zu leise: "Geht’s ein bisschen lauter, Meckesheim?" Es ging! Weiter gab es "You give love a bad name" von Bon Jovi und "Numb" von Linkin Park zu hören. Bei "Major Tom" schwebte man schon fast völlig losgelöst in der Auwiesenhalle, die Hände waren oben und die Fans sangen lauthals mit. So kennt man den FC-Rock.

Wer vorne an der Bühne stand, dem wurde es gut warm, nicht allein wegen der ohnehin hohen Temperaturen der vergangenen Tage, sondern wegen der spektakulären Feuerfontänen, die auf der Bühne in die Höhe schossen. Das Spektakel beeindruckte sichtlich. Auf einem riesigen Bildschirm liefen zu den Songs die passenden Videos, eine gigantische Lichtshow erhellte die Halle. Weiter ging es mit AC/DCs "You shook me all night long" oder "Rebell Yell" von Billy Idol.

Noch heißer wurde es bei Melissa Etheridges "Like the way I do", Sängerin Ines brachte die Fans mit diesem Song gut ins Schwitzen. Iron Maidens "Fear of the dark" kam genauso gut wie "Tainted Love" von Marilyn Manson an. Mitgesungen wurde auch bei "Altes Fieber" von den Toten Hosen.