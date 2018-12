Eppelheim/Heidelberg. (aham) Wenn die 22er-Straßenbahn ab Sonntag wieder fährt, dann nimmt sie einen neuen Weg zum Heidelberger Bismarckplatz. Dieser führt unter anderem am Heidelberger Hauptbahnhof vorbei. Dafür fällt allerdings der Stopp am Betriebshof weg - und damit ein wichtiger Knotenpunkt ins Neuenheimer Feld, wo viele Eppelheimer arbeiten. Wie sie künftig dorthin kommen, erklärt die RNZ.

Weg 1: Die "sicherste" und von der RNV empfohlene Verbindung führt über die Heidelberger Stadtbücherei. Dort fährt mit dem neuen Fahrplan alle zehn Minuten der 32er-Bus in Richtung Uni-Klinikum. Geeignet ist sie also für die Fahrgäste, die ins südliche oder westliche Neuenheimer Feld möchten. Vom Eppelheimer Rathaus bis zur Chirurgischen Klinik braucht man auf diesem Weg rund 25 Minuten.

Weg 2: Die theoretisch schnellste Verbindung führt über den Hauptbahnhof-Süd. Dort steigen die Straßenbahnnutzer in den 721er-Bus um. Auf diesem Weg braucht man circa 20 Minuten vom Eppelheimer Rathaus bis zum Bunsengymnasium. Wenn alles gut geht. Denn der Bus fährt nur alle 30 Minuten. Geeignet ist diese Verbindung für alle, die in den östlichen Teil des Neuenheimer Feldes wollen.

Weg 3: Recht flott und recht regelmäßig ist die Verbindung über den Gadamerplatz. Der Haken bei der Sache: Dafür ist zweimal Umsteigen angesagt. Und zwar am Gadamerplatz in die Linie 26. Am Betriebshof muss man erneut aus der Bahn aussteigen und entweder in die 24er-Bahn oder den 32er-Bus wechseln. In 20 Minuten ist man so vom Eppelheimer Rathaus am Bunsengymnasium. Die Verbindung besteht im Zehn-Minuten-Takt.

Weg 4: Eine weitere Möglichkeit an der Heidelberger Stadtbücherei eröffnet sich mit der 21er-Bahn. Diese fährt ab etwa 8 Uhr im Zehn-Minuten-Takt über den Bismarckplatz zum Neuenheimer Feld. Wer am Eppelheimer Rathaus einsteigt, braucht so beispielsweise rund 25 Minuten bis zum Heidelberger Bunsengymnasium.

Weg 5: Um ins nördliche Neuenheimer Feld zu gelangen, eignet sich das Aussteigen an der Endhaltestelle der Linie 22: also am Heidelberger Bismarckplatz. Dort pendelt im Zehn-Minuten-Rhythmus der 31er-Bus über Neuenheim zum Uniklinikum. Für die Strecke vom Eppelheimer Rathaus bis zum Bunsengymnasium benötigt man auf dieser Tour rund 25 Minuten.

Weg 6: Es gibt bald einen Weg, direkt zum Neuenheimer Feld zu kommen: die Linie 22E. Die Betonung liegt hier auf eine und bald. Vorerst fährt sie nur im Pfaffengrund ab. In den nächsten Wochen soll sie auch in Eppelheim starten. Morgens gegen 7.10 Uhr fährt die einmalige Bahn dann von Eppelheim nach Handschuhsheim. Dann ist man 15 Minuten am Bunsengymnasium.