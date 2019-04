Leimen. (fre) Ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien und zwar aus Anlagen, die zum überwiegenden Teil jünger als zwölf Jahre sind: Mit solcher Elektrizität will die Stadt Leimen in den Jahren 2020 bis 2022 ihren kommunalen Bedarf abdecken. Wie teuer das wohl werden wird, war bei der zurückliegenden Gemeinderatssitzung nicht zu erfahren, bei der Leimens Teilnahme an einer europaweiten Bündelausschreibung einstimmig beschlossen wurde.

Abgewickelt wird diese Bündelausschreibung, an der sich 284 Abnahmestellen beteiligen, von der GT-Service GmbH mit Sitz in Stuttgart; das ist eine 100-prozentige Tochter des Gemeindetags Baden-Württemberg. Die von der Stadt dauerhaft beauftragte GmbH erhält für ihre Dienstleistung bei der Suche nach dem günstigsten Stromanbieter 2400 Euro jährlich.

Die Bündelausschreibung ergibt nach Worten von Oberbürgermeister Hans D. Reinwald Sinn: "Größere Abnahme - günstigere Preise." Peter Sandner (SPD) sprach zudem von einem "billigen" Preis, den sie GT-Service GmbH für ihre Arbeit verlange. Michael Reinig (GALL) freute sich, dass der gewünschte 100-prozentige Öko-Strom-Bezug die Vorberatungen ohne Probleme passiert habe; vor zwölf Jahren hätte es das nicht gegeben. Werner Lindner (CDU) bezeichnete auch die erstmals festgelegte Neunlagenquote für den Öko-Strom als sinnvoll.