Jetzt also doch ein Flachdach soll die geplante Kita auf dem Gelände des FC Victoria erhalten. Dafür weicht das FC-Clubhaus, das wenige Meter weiter neu errichtet wird. Foto: Alex

Von Benjamin Miltner

Bammental. Weil es unten nicht stimmt, wird oben jetzt auf einmal doch alles wieder anders: So könnte man die neuesten Entwicklungen zum Neubau der Kindertagesstätte zusammenfassen. Der Gemeinderat befasste sich in der jüngsten Sitzung zum x-ten Mal mit dem für die Gemeinde so wichtigen Bauprojekt auf dem Gelände des FC Victoria.

Die drei wichtigsten Änderungen:

1. Das Projekt soll statt den befürchteten 7,5 nun etwa 6,85 Millionen Euro kosten.

2. Die Energieversorgung für die Kita und den Neubau des FC-Vereinsheims soll jetzt über ein eigenes Gebäude samt Heizzentrale erfolgen.

3. Die Kita erhält nun doch ein Flachdach. Was für ein Chaos!

Hintergrund Diskussion um Kita-Neubau erregte erneut die Gemüter Wieder hat der Neubau der Kindertagesstätte im Sportzentrum im Gemeinderat hohe Wellen geschlagen. Vor allem über die erneute Wende beim Dach wurde hitzig diskutiert. > Elisabeth Hanne (UWB) erinnerte daran, dass der Gemeinderat selbst das Aufzeigen von Einsparchancen gefordert habe. Wenn [+] Lesen Sie mehr Diskussion um Kita-Neubau erregte erneut die Gemüter Wieder hat der Neubau der Kindertagesstätte im Sportzentrum im Gemeinderat hohe Wellen geschlagen. Vor allem über die erneute Wende beim Dach wurde hitzig diskutiert. > Elisabeth Hanne (UWB) erinnerte daran, dass der Gemeinderat selbst das Aufzeigen von Einsparchancen gefordert habe. Wenn nun rund 0,7 Millionen Euro zwischen zwei Dachmodellen stehen und beide den Zweck erfüllen, sei für Hanne klar, wofür sie und ihre Fraktion stimmen. > Friedbert Ohlheiser (CDU/BV) erkundigte sich nach dem Standort für die Heizzentrale. Irgendwo zwischen der Kita und dem neuen Vereinsheim, lautete die Antwort von Bauamtsleiter Oliver Busch. > Anette Rehfuss (Grüne) war wichtig, die Kosten für das Gebäude im Blick zu behalten. Als Gebäude der Zukunft für Kinder sah sie jedoch eine mögliche Verkleinerung der Räume kritisch. > Sara Murswieck (Grüne) sah das Bauvolumen als einzigen Punkt, bei dem die späteren Nutzer einen Unterschied merken. Sie fände es schade, wenn an diesem Punkt gespart werde. "Dach, Keller und Heizung sind den Kindern egal." > Albrecht Schütte (CDU/BV) unterstellte den Planern so lange neue Fragen aufzuwerfen, bis bei der Abstimmung die Dachform herauskommt, die man haben möchte. Er mahnte erneut das Fehlen eines neuen Erbpachtvertrags mit dem FC Victoria an und rechnete vor, dass die geplanten sechs Gruppen "sehr sehr knapp sind" und der Bedarf höher liege. Kritisch sah er zudem die plötzliche Wende hin zu einem Extra-Gebäude für die Heizzentrale und weg von einem Keller. Zudem schätzte er das Einsparpotenzial der diskutierten Lösung auf eher 0,2 statt 0,7 Millionen Euro ein. > Clemens Deibert (UWB) stellte infrage, wie man "aus purem Geschmack oder welchen Gründen auch immer" rund 0,7 Millionen Euro Mehrausgaben für ein Satteldach verantworten solle. Auch wenn die jüngste Entscheidung pro Satteldach keine sechs Monate her sei, sei es rechtlich kein Problem neu zu entscheiden. "Wir stimmen ja nicht aus Jux und Dollerei neu ab, es hat sich ja Gravierendes geändert." > Rainer Stetzelberger (CDU/BV) war nicht einverstanden damit, dass die Entscheidung für ein Satteldach wieder neu diskutiert wurde. Er schlug vor, neben der Heizzentrale und Technik auch die Lüftung im Nebengebäude unterzubringen. Wenn ein Flachdach kommt, dann "werden sich die Leute mit dem Gebäude rumschlagen. Die Lebensdauer ist einfach nicht die gleiche wie bei einem Satteldach", betonte der Dachdeckermeister erneut. > Rüdiger Heigl (SPD) betonte, dass man für die Einsparungen über 0,7 Millionen Euro ein Flachdach lange warten und reinigen könne. Zudem erkundigte er sich (erfolglos) nach den Kosten für den möglichen Ausbau von sechs auf acht Kindergruppen in einem zweiten Bauabschnitt. > Ulf Höppner (Grüne) erinnerte daran, dass der Gemeinderat immer wieder Entscheidungen überdacht habe, weil sich Kosten geändert haben. "Das sollten wir weiterhin so halten, das ist sinnvoll". > Franz Buscholl (Pro Bammental) wollte wissen, was die Gemeinde plane, wenn die SRH als Betreiber der Kita noch abspringt. "Die säßen nicht jede Sitzung hier, wenn sie nicht wirklich Interesse hätten", antwortete Bürgermeister Holger Karl. > Andrea Frank (SPD) wertete die Möglichkeit eines kellerlosen Gebäudes als neue Erkenntnis. Obwohl sie eigentlich für ein Satteldach war, sah sie aufgrund der Kostendifferenz das Flachdach nun als einzige Möglichkeit. (bmi)

Wie kam es zu der erneuten Wende? Der Gemeinderat hatte das Architektenbüro ap88 beauftragt, die Kosten für das Projekt noch einmal auf Einsparmöglichkeiten hin zu untersuchen. Gesagt, getan. "Im Untergrund schlummert das größte Potenzial", sagte ap88-Geschäftsführer Patrick Lubs. Hier seien durch ein ziemlich schlechtes Baugrundgutachten samt Torflinse die Kosten für das geplante Kellergeschoss und den Tiefbau in die Höhe geschossen. "Je näher wir zur Torflinse kommen, desto schwieriger wird die Gründung", so Lubs.

Die Lösung des Architekten: den Keller einfach weglassen. Für die dort geplante Heizungs- und Elektronikanlage soll nun doch ein Nebengebäude entstehen. "Das nimmt Platz weg und ist hässlich, aber wir müssen eben die Kosten betrachten", revidierte Lubs seine Meinung. Und wohin mit der ebenfalls bisher im Keller untergebrachten Lüftung? Direkt unter das Dach. Und zwar unter ein Flachdach.

Dabei hatte sich der Gemeinderat erst im Juni nach langem Hin und Her und mit hauchdünner Mehrheit für ein Satteldach entschieden. In Kombination mit der neuen Lage der Lüftung müsste man bei dieser Lösung laut Lubs aber ein zusätzliches Geschoss einplanen - und dessen Mehrkosten würden die Einsparungen gleich wieder auffressen.

insgesamt: -0,85 Zusätzliche neue [+] Lesen Sie mehr Neubau der Kindertagesstätte in Zahlen > Bisherige Kostenschätzung: 7,5 Millionen Euro Einsparpotenziale:

Flach- statt Satteldach: -0,17 (Alle Beträge in Millionen Euro)

Entfall Kellergeschoss: -0,27

Entfall Spezialtiefbau: -0,33

Verringerte Baugrube: -0,08

insgesamt: -0,85 Zusätzliche neue Kosten:

Bodenplatte und Schotterbett: 0,15

Nebengebäude Heizzentrale: 0,05

insgesamt: 0,2 > Neue Kostenschätzung: 6,85

Bundesmittel: 0,76

Zuschuss für Rückbau: 0,15

Kosten für Gemeinde: 5,94

Dieser Logik wollten nicht alle Gemeinderäte folgen. Wieder entwickelte sich eine teils hitzige Diskussion, wieder stand das Dach im Mittelpunkt des Streits. Am Ende wurde einzeln über Sparmaßnahmen abgestimmt. Das Ergebnis: Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für ein Gebäude ohne Keller aus. Das erübrigt den Spezialtiefbau, verringert die Baugrube und spart somit über eine halbe Million Euro ein. Zwölf Gemeinderäte stimmten bei vier Enthaltungen und drei Gegenstimmen aus der CDU-Fraktion zudem nun für ein Flachdach.

Zwei weitere von ap88 vorgeschlagene Einsparungen wurden abgelehnt: Die lose Möblierung für rund 130.000 Euro bleibt nach einstimmigem Beschluss Kostenpunkt der Gemeinde. Eine Reduzierung des Bauvolumens hätte etwa 90.000 Euro eingespart, aber auch die Gruppenräume verkleinert, weshalb sich eine knappe Mehrheit im Gemeinderat hier keine Änderung wünschte. Insgesamt wurden die voraussichtlichen Kosten aber um 650.000 Euro auf nun etwa 6,85 Millionen Euro gesenkt.

"Manchmal wird aus der zweitbesten Lösung eben die beste", versuchte Architekt Patrick Lubs versöhnliche Worte zu finden. Auch Bürgermeister Holger Karl war der Unmut des Gremiums über die Entscheidungsfindung nicht entgangen. Seine Erklärung dafür: "Es liegt daran, dass wir den Rat vom ersten Tag der Planung beteiligen. Da verändern sich Annahmen und gibt es eben viele Wendungen, bis man letztlich am Ziel ist." Bleibt abzuwarten, ob und wann die nächste Wendung erfolgt.