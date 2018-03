Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Nachdem es bereits am Dienstagabend zu einer groß angelegten Suchaktion in Neckargemünd kam, kreiste am Mittwochabend erneut ein Hubschrauber über der Stadt. Wie ein Sprecher der Polizei auf RNZ-Anfrage sagte, lief eine Vermisstensuche des Polizeipräsidiums Südhessen. Laut Polizei soll es sich um eine 14-Jährige aus Neckarsteinach handeln.

Gegen 21.40 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden, der Hubschrauber die Suche einstellen und wieder abdrehen. Die 14-Jährige hatte sich per Handy von einem Einkaufsmarkt in Kleingemünd.

Neben der Polizei waren die Feuerwehren aus Neckarsteinach und Neckargemünd sowie das Technische Hilfswerk und mehrere Hundestaffeln im Einsatz. Die Suche konzentrierte sich auf das Waldgebiet zwischen Neckarsteinach und Kleingemünd.

In der Nacht zu Mittwoch hatte es in Neckargemünd eine Suchaktion im Neckar nach einer vermissten Jugendlichen gegeben.

Update: 14.2.2018, 21.55 Uhr