Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Wer gestern an den Haltestellen der "Linie 111" einstieg, erlebte an Bord Partystimmung pur. Dafür sorgte der Sitzungspräsident des Eppelheimer Carneval Clubs (ECC) höchstpersönlich: Jens Schneider brachte die größtenteils verkleideten Fahrgäste zum Singen, Tanzen und Hüpfen. Es ist ein Wunder, dass die "Närrische Straßenbahn" nicht aus den Schienen sprang!

Musik auf die Ohren, Getränke und kleine Snacks in die Hand gab es für die Fastnachter auf der gesamten Fahrtstrecke. Die närrische Bahn war nämlich mit zwei Bars ausgestattet und verkehrte von Sonntagmittag bis -abend zwischen der Eppelheimer Endhaltestelle, dem Heidelberger Bismarckplatz und Heidelberg-Kirchheim.

Party an Bord und für die Polonaise mal kurz über den Heidelberger Bismarckplatz: Der Eppelheimer Carneval-Club hatte zusammen mit dem Heidelberger Karneval Komitee die „Närrische Straßenbahn“ auf die Schiene gebracht. Fotos: Geschwill

Auf den Fahrten der "Närrischen Straßenbahn" ging es lustig zu. Entlang der gesamten Fahrtstrecke war Ein- und Ausstieg jederzeit möglich. Am Bismarckplatz lockte eine Polonaise die Fahrgäste an die frische Luft. Das ungewohnte Bild von kostümierten und tanzenden Menschen an diesem vielfrequentierten Verkehrsknotenpunkt veranlasste etliche Passanten dazu, ihr Smartphone zu zücken und das Gebotene als Foto oder Video festzuhalten. Am Bismarckplatz konnte man sich – wie auch an den Endhaltestellen – mit Essen und Trinken versorgen.

Nach dem Premierenerfolg der "Närrischen Straßenbahn" anno 2019 war dem Eppelheimer Carneval Club schnell klar, dass dieses Spaßangebot für alle Freunde des Faschings und der guten Laune unbedingt nach einer Fortsetzung verlangt. Zusammen mit dem Heidelberger Karneval Komitee und mit Unterstützung der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) und Volksbank Kurpfalz wurde die Organisation der zweiten "Faschingsfahrt auf der Schiene" gestemmt. Die Narrenexpress-Idee hat der ECC aus Ludwigshafen übernommen, wo die närrische Straßenbahn in der Faschingszeit schon seit mehr als 30 Jahren für den guten Zweck fährt.

Genauso wurde es auch bei der Fahrt mit der "Linie 111" gehandhabt. "Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf kommen in der Region einem sozialen Zweck zu Gute", informierte ECC-Vorsitzender Ingo Ringle. Uli Sommer, Birgit und Nadine Rühle, Hannah Buchwitz und Antje Milleck übernahmen in der Bahn den Ticketverkauf und hatten dabei keine Langeweile. Jede Fahrt war krachend voll.

Eine Änderung im Vergleich zu 2019 gab es aber doch: Nachdem im vergangenen Jahr die Fahrt bis Heidelberg-Handschuhsheim führte, teilte Schneider den Fahrgästen gleich beim Einstieg mit: "In diesem Jahr geht es bis nach Kirchheim – das bedeutet 30 Minuten mehr Fahrzeit, aber auch 30 Minuten mehr Partystimmung auf der Schiene." Das freute die Fahrgäste im proppenvollen Narrenexpress ungemein.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann war auch mit von der Party ... Pardon: Partie. Im letzten Jahr hatte sie sich bei der Premierenfahrt der närrischen Straßenbahn Stadtprinzessinnen vom ECC gewünscht. Und tatsächlich: Zum Jubiläum "1250 Jahre Eppelheim", das in diesem Jahr gefeiert wird, hat sie mit Lana Henschel und Marina Schmitt zwei wunderbare Repräsentantinnen bekommen. Weil Wünsche an den ECC offensichtlich in Erfüllung gehen, hatte die Rathauschefin daher gleich einen weiteren parat: Sie hätte gerne, dass die Männer des ECC ihren sehr engagierten Damen im Verein und zugleich auch allen Eppelheimerinnen im städtischen Jubiläumsjahr mit einem kalten Buffet im Rathaus einmal "Danke" sagen. Jens Schneider versprach, die Organisation in die Hand zu nehmen.