Der Überfall und die Verfolgung spielten sich in der Handelsstraße ab. Foto: Priebe

Eppelheim. (luw) Der mutmaßliche Tankstellenräuber von Eppelheim ist derzeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Das bestätigte Polizeisprecher Norbert Schätzle eine Woche nach dem spektakulären Vorfall, der sich in und vor der Shell-Tankstelle in der Handelsstraße abgespielt hatte.

Ein 25-Jähriger hatte mit einem Holzknüppel bewaffnet die Tankstelle betreten und die Kassiererin aufgefordert, ihm Geld zu geben. Aufsehen erregte insbesondere die Art und Weise, auf die der Verdächtige gefasst wurde: Nachdem ihn die Kassiererin bereits in ein Gespräch verwickelt und ihm dann nur 50 Euro ausgehändigt hatte, nahmen zwei weitere Mitarbeiter der Tankstelle die Verfolgung des im Auto fliehenden Mannes auf.

Mit vollem Körpereinsatz stoppten sie die Fahrt nach wenigen Metern. Als der mutmaßliche Räuber seine Flucht zu Fuß fortsetzte, stellte ihm ein zufällig anwesender Kampfsportlehrer ein Bein und hielt ihn fest, bis ihn die Polizei letztlich festnahm.

Zeugen berichteten der RNZ, dass der 25-Jährige einen verwirrten Eindruck machte. Warum genau er in einer Klinik untergebracht wurde, ist nicht bekannt. Schätzle zufolge wird der Mann wegen Raubs angeklagt. Vor Gericht müsse dann seine Schuldfähigkeit festgestellt werden.