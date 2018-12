Eppelheim. (aham) 481 Tage war die Straßenbahnbrücke zwischen Eppelheim und Heidelberg gesperrt. In dieser Zeit wurde das alte Bauwerk abgerissen und komplett neu aufgebaut. Ab Sonntag fährt die Linie 22 wieder. Das ist bekannt. Paul Ritze von der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft hatte aber in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses noch eine weitere gute Nachricht in petto: Auch für Fußgänger und Radfahrer ist die Querung über die Autobahn 5 dann wieder geöffnet.

Autofahrer müssen sich noch bis 21. Dezember gedulden. Dass die Autos erst später fahren dürfen, liegt an Restarbeiten, die bis dahin noch erledigt werden müssen. Auch an anderer Stelle gebe es noch genug zu tun. Etwa Kanalarbeiten in der Brückenstraße, die Fahrbahn in der Wilhelmstraße und der Autobahn. Die Arbeiten für Lärmschutz für die Autobahnanwohner sollen bis Februar abgeschlossen sein.