Eppelheim. (aham) Wahlkläger Georg S. ist mit seiner Landesverfassungsbeschwerde gescheitert. Der baden-württembergische Verfassungsgerichtshof in Stuttgart hat diese nun "als offensichtlich unbegründet zurückgewiesen". Die Richter haben diesen Beschluss einstimmig gefasst.

Mit seiner Verfassungsbeschwerde hatte Georg S. versucht, doch noch sein Ziel zu erreichen: nämlich die Eppelheimer Bürgermeisterwahl vom Oktober 2016 für ungültig erklären zu lassen. Er fand, dass am Wahlsonntag ein Plakat von Siegerin Patricia Rebmann zu nah am Wahllokal hing. Er hatte beim Verwaltungsgericht in Karlsruhe erfolglos gegen die Wahl geklagt und auch sein Antrag auf Zulassung der Berufung beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim war im August 2017 gescheitert. Doch Georg S. gab nicht auf.

"Der Herr aus Eppelheim", wie er vom Sprecher des Verfassungsgerichtshofs, Wolfgang Schenk, genannt wird, reichte eine Verfassungsbeschwerde ein. "Eine außergewöhnlich lange", so Schenk auf RNZ-Nachfrage. Darin machte S. geltend, dass bei den bisherigen Gerichtsentscheidungen die Freiheit der Wahl, die Garantie des effektiven Rechtsschutzes, das Willkürverbot und sein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt wurden. Insbesondere der Vorwurf, dass die Gerichte in Karlsruhe und Mannheim willkürliche Entscheidungen getroffen hätten, sei "ein sehr heftiger Vorwurf", so Schenk.

S. hatte stets angeführt, dass seine Rechte verletzt worden waren. Dieser Auffassung folgte nun auch das Gericht in Stuttgart nicht. Und die drei Richter wählen in ihrem Beschluss klare Worte: "Eine Verletzung des Rechts scheidet eindeutig aus", heißt es etwa. Oder: "Das aus verfassungsrechtlichen Gründen ein Wahleinspruch auch dann zulässig sein muss, wenn eine Verletzung der Rechte des Einsprechenden ausgeschlossen ist, lässt sich dem Vorbringen des Beschwerdeführers nicht entnehmen und kann auch nicht angenommen werden."

Uwe Lipinski, der Anwalt von Wahlkläger S., bewertet den Beschluss so: "Wahlanfechtungen werden schwieriger." Die Lehre, die er daraus zieht: Bei künftigen Wahlanfechtungen müsse man den aufwendigeren Weg gehen und von Anfang an Unterstützer um sich scharen. Doch trotz allem habe sein Mandant einen Erfolg erzielt: "Die Plakatierungsvorschriften in Eppelheim wurden eins zu eins im Sinne meines Mandanten geändert."

Bürgermeisterin Rebmann erfuhr gestern von der RNZ von dem Beschluss aus Stuttgart. Ihr Kommentar: "Das überrascht mich nicht." Sie habe sich ohnehin nicht mehr mit der Verfassungsbeschwerde beschäftigt; als Bürgermeisterin habe sie genügend anderes zu tun.

Und nun? Ist der Plakatstreit endgültig beendet? "Der innerstaatliche Gerichtsweg dürfte nun erschöpft sein", erklärt Richter Schenk. "Das Nächste wäre der Gang an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg." Ob Georg S. diesen Weg gehen wird, konnte Anwalt Lipinski gestern nicht sagen.