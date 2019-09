Im Februar 2018 hatte Patricia Rebmann ein Haus in der Wieblinger Straße erworben. Wenige Wochen später, während der Sanierungsarbeiten, stellte die Bürgermeisterin der Feuerwehr das Gebäude an zwei Abenden für Übungen zur Verfügung. Foto: Geschwill

Eppelheim. (aham) Der Staatsschutz ermittelt noch immer in Eppelheim. "Die Ermittlungen dauern an", sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Nachfrage. Bürgermeisterin Patricia Rebmann hat vor rund drei Wochen Anzeige gegen den Eppelheimer Harald Thorwest erstattet - und zwar wegen Verleumdung. Thorwest betreibt eine Internetseite, auf der ein Beitrag über einen "angeblichen Feuerwehreinsatz zur Reinigung der Fassade des Privathauses von Bürgermeisterin Patricia Rebmann" erschienen war. Nach Angaben von Schätzle geht es in den Ermittlungen der Beamten auch darum, ob der im Internet geäußerte Vorwurf stimmt.

Rebmann hatte auf explizite Nachfrage der RNZ geantwortet: "Die Feuerwehr hatte nie einen Einsatz bei mir." Doch was sagt eigentlich der Feuerwehrkommandant? Uwe Wagner hält sich im Gespräch mit der RNZ zum Fassaden-Fall bedeckt: "Da es ein laufendes Verfahren ist, werde ich mich nicht dazu äußern." Dabei betont er, dass dies seine persönliche Entscheidung sei - "und keine Anweisung von Frau Rebmann". Der 57-jährige Feuerwehrchef sagt lediglich: "Ich wurde weder von der Polizei befragt, noch im Ort darauf angesprochen." Den Beamten würde er Rede und Antwort stehen.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Foto: Geschwill

Ganz im Gegensatz zu einer Anfrage des Blogbetreibers: Ende Juli schrieb Thorwest eine Mail an Wagner. "Ich habe sie gelesen und mir gedacht: Was soll das?", berichtet der Feuerwehrkommandant. In der Mail fragte Thorwest, ob der Reinigungseinsatz "den Tatsachen entspricht". "Das kann man unverschämt nennen", meint Wagner, der seit zwölf Jahren an der Spitze der Eppelheimer Wehr steht. Daher habe er die Mail gelöscht und sich nicht weiter damit beschäftigt. "Ich kenne den Mann nicht und lese auch den Blog nicht."

Auf seine E-Mail-Anfrage, die er auch der Bürgermeisterin zukommen ließ, beruft sich Thorwest immer wieder: "Von beiden erhielt ich hierzu nie eine Antwort." Auf seiner Internetseite, die er mit vier Mitstreitern füllt, deren Namen aber nicht preisgeben möchte, heißt es zudem: "Wir empfinden das Verhalten von Bürgermeisterin Rebmann als sonderbar. Warum konnte sie uns gegenüber den Sachverhalt nicht genauso dementieren wie gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung?"

Dazu muss man allerdings wissen: Die Gruppe der Internetseite schreibt über sich selbst: "Wir sind uns wohl bewusst, dass wir als ,Störer’ wahrgenommen werden." Sie stellt immer wieder Anfragen an Rebmann, auch provokante. Seit September 2018 reagiert Rebmann aber nicht mehr. Damals erklärte sie dem Betreiber in einem Brief: "Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass die Stadt Eppelheim generell zu Anfragen von Privatpersonen und privaten Internetblog-Betreibern keine Stellungnahmen abgibt. Es würde die Behördenarbeit erheblich behindern, wenn die Verwaltung an alle interessierte Bürgerinnen und Bürger zu kommunalpolitischen Fragen Auskünfte erteilt. Die Stadt Eppelheim wird daher auch zukünftig Ihre Anfragen nicht beantworten."