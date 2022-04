Von Peter Wiest

Eppelheim. Es ist mittlerweile eine Traditionsveranstaltung und eine der bekanntesten und beliebtesten mit großen Namen der regionalen Rockmusik-Szene: Seit zwei Jahrzehnten gibt es das X-Mas-Rockfestival, das ursprünglich von den beiden Heidelberger Coverbands Dirty Deeds (AC/DC) und Cheap Purple (Deep Purple) ins Leben gerufen wurde.

2002 wurde in Plankstadt erstmals gespielt. Seit 2008 geht es in Eppelheim über die Bühne, seit 2014 dort in der Rudolf-Wild-Halle. Pandemiebedingt wurde es zuletzt an zwei Weihnachtsfesten hintereinander abgesagt. Jetzt wird es zur Freude der Fans und der Musiker nachgeholt. Nun eben kurz nach Ostern als Easter Rock.

Insgesamt fünf Bands werden in Eppelheim auf der Bühne stehen und für einen rockseligen Abend sorgen. Selbstverständlich sind die Top-Acts Cheap Purple und Dirty Deeds dabei, die ihr gewohntes Programm präsentieren und ihre musikalischen Hardrock-Helden und Vorbilder hochleben lassen. Beide Gruppen gehören zu den besten Coverbands von AC/DC und Deep Purple überhaupt.

Den Easter Rock eröffnen wird die Formation Barracuda um Sängerin Tina Träutlein und Keyboarderin Sabine Kröger. "Barracuda" war 1977 der erste Hit der Schwestern Ann und Nancy Wilson, die mit ihrer Band "Heart" bis in die Neunziger-Jahre große Erfolge feierten. Entsprechend kann sich das Publikum auf Rock mit Herz und Hits wie "Alone" und "These Dreams" freuen. Barracuda gründeten sich erst voriges Jahr auf Anregung von Frank Ziegler von Cheap Purple, der damit Wünsche des X-Mas-Publikums aufnahm, und ist die jüngste und weiblichste Truppe des Abends.

Außerdem dabei in Eppelheim ist die bereits 1998 gegründete Iron Maiden-Coverband 667 – The Neighbour of the Beast, benannt nach einem der größten Hits der Heavy-Metal-Giganten. Bei ihren Konzerten lehnen sich 667 komplett an ihre Vorbilder an, vom original 80er-Jahre-Outfit über die Verstärkertechnik, die Instrumente und das Bühnenbild bis zum obligatorischen Auftritt des Iron Maiden-Maskottchens Eddie.

Die fünfte Band im Bunde ist Kist um den Sänger Ralph Strassner und den Gitarristen Andy Kiesel. Die Gruppe spielt unplugged Rock mit Songs von Billy Idol, Pearl Jam und anderen.

Info: Eppelheim, Samstag, 23. April, 19 Uhr, Rudolf- Wild-Halle. Karten für 27,35 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.