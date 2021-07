Eppelheim. (ths) In logischer Konsequenz eines Antrags der Grünen von Anfang April diesen Jahres nahm die Stadt nun den längst überfälligen Jahresbericht der Integrationsbeauftragten auf die Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung. Diesen hatte die Grünen-Fraktion vom Zeitraum her bemängelt. Nun gingen Nadine Bikowski und später auch Frauke Falk von der Diakonie auf die von Renate Schmidt (SPD) danach gewürdigten "Monsteraufgaben" in der Integration ein.

Bikowski erwähnte als zuständige Beauftragte zunächst einmal die Gesetzeslage. Sie betont die "gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens über soziale und ethnische Grenzen hinweg". Sie sollten "auf diese Weise das friedliche Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen sowie den Zusammenhalt der Gesellschaft sichern".

Mit diesem gesamtgesellschaftlichen Prozess, dessen Gelingen aus ihrer Sicht "von der Mitwirkung aller Menschen abhängt", erläuterte sie die sechs wichtigsten Aufgabenfelder. Im Vordergrund standen hierbei "die Erarbeitung und Planung von Möglichkeiten und Ideen unter Berücksichtigung des strukturellen und gesellschaftlichen Wandels in der Stadt", so Bikowski.

Demnach kämen derzeit auf die rund 15.600 in Eppelheim lebenden Einwohner knapp 3300 Menschen mit anderer Staatsangehörigkeit. Dies bedeute eine Vielzahl von gemeinsam zu erarbeitenden Arbeitsfeldern, was eine hohe Vernetzung mit einschlägigen Ansprechpartnern bedeute.

Als Ansprechpartnerin für das Management der Integration, das bekanntlich von der Diakonie und Caritas getragen wird, erläuterte Falk zusätzlich die wesentlichen Beratungsthemen. Hier war im vergangenen Jahr die Zahl 1000 weit überstiegen worden. Darunter fallen etwa der Spracherwerb, die Arbeits- und Ausbildungsproblematik, finanzielle Schwierigkeiten, die Versorgung und Betreuung von minderjährigen Kindern, auch die Hilfestellung beim Stellen von Anträgen und nicht zuletzt auch die Mitwirkung in gesundheitlichen Fragen.

Falk kam hierbei auch auf die 234 Menschen aus 16 verschiedenen Herkunftsländern bei der Beratung zu sprechen, von denen sich allein noch 126 Personen in der Anschlussunterbringung befänden. Deshalb hielt sie die Integration für einen langwierigen Prozess, der sich allerdings durch die Corona-Pandemie sehr verlangsamte. Jetzt gelte es, die "Integration in den privaten Wohnungsmarkt" zu beschleunigen, da spätestens anno 2023 das Ende des Integrationsmanagements bevorstehe.

"Wenn die anderen glauben, man ist am Ende, so muss man erst richtig anfangen", zitierte Bikowski zu diesem kommenden Ausklang den ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik, Konrad Adenauer. Sie verwies auf das sich im Wachsen befindende Gartenprojekt und die im nächsten Jahr anlaufende Vortragsreihe "bezahlbarer Wohnraum". Bikowski erwähnte die Zusammenarbeit mit der Stabstelle im Rhein-Neckar-Kreis zum Thema "Open Government", auf das Miteinander mit der eingerichteten Koordinierungsgruppe zur Bürgerbeteiligung, ebenfalls das laufende Integrationskonzept und Förderprojekt "Quartiers Impulse", dessen Laufzeit noch bis April 2023 gehe.

Als "richtig gut" wertete Bürgermeisterin Patricia Rebmann die geleistete Arbeit und sprach damit dem gesamten Gremium aus dem Herzen. Gerade die bisherige Geldausgabe für die vielen spannenden Projekte stufte man in diesem Zusammenhang als vollkommen richtig ein.