Von Anja Hammer

Eppelheim. Wie alt ist Eppelheim eigentlich? Scherben bezeugen schon eine steinzeitliche Siedlung. Gefundene Gräber stammen von den Kelten. Und dann gibt es da noch den Eintrag im Lorscher Codex: Am 20. Oktober 770 macht der Geistliche Walram "eine Vergabung an das Kloster Lorsch". In dieser Schenkungsurkunde wird auch "Ebbelenheim" erwähnt.

Die meisten Städte und Gemeinden beziehen sich bei der Bestimmung ihres Alters auf den Lorscher Codex - getreu dem Motto: Die erste urkundliche Erwähnung zählt. Demnach würde Eppelheim im Jahr 2020 seine 1250-jährige überlieferte Geschichte schreiben. Die Sache hat nur einen Haken: Die 1200-Jahr-Feier wurde 1971 zelebriert und eine Gedenkmünze von damals gibt das Gründungsjahr mit 771 an. Demnach dürfte eigentlich erst 2021 gefeiert werden.

Eine Erklärung dafür hatte Patricia Rebmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung nicht parat. Schließlich ist die erste überlieferte weibliche Rathauschefin Eppelheims erst seit letztem Jahr im Amt, dazu war die 40-Jährige bei der letzten Jubiläumsfeier noch nicht einmal auf der Welt. "Vermutlich folgte man 1971 der Angabe im Topographischen Wörterbuch von 1904", meinte Rebmann. "Dort wird der erste Nachweis mit dem Jahr 771 angegeben." Aus dem Jahr 771 stammt nämlich eine weitere Urkunde über "Ebbelenheim" im Lorscher Codex: Am 23. Juli schenkten Brunicho und Gerolf dem Kloster "eine Hofreite, gelegen in pago lubudun und zwar in Ebbelenheim, mit allem ihrem Zubehör".

Die Rathauschefin stellte die Gemeinderäte nun vor die Wahl: Wird 2020 oder 2021 das 1250. Jubiläum gefeiert? Im Rathaus selbst sah man mehr Vorteile für 2021: etwa die schon vorhandene Gedenkmünze oder die 1250-Jahr-Feier von Plankstadt im gleichen Jahr, weshalb "Synergien zur Kostenreduzierung" genutzt werden könnten. "Ein Festzelt kostet immerhin 15.000 bis 20.000 Euro", erläuterte die Bürgermeisterin.

Das war den Räten aber reichlich schnuppe. "Wenn Eppelheim 770 erwähnt wird, dann feiern wir 2020", befanden Trudbert Orth (CDU) und Jürgen Geschwill (SPD). Sebastian Unglaube (Grüne) wollte auch eine Eppelheim-exklusive Feier ganz ohne Plankstadt. Für ihn stand fest: "1971 hat jemand gepennt - wir feiern 2020."

"Gepennt": Diesen scherzhaften Vorwurf bekam an diesem Abend noch ein anderer zu hören. Bernd Binsch (EL/FDP) hatte kurz den Raum verlassen und die Vorredner nicht gehört. Da er davon ausging, dass diese sich für 2021 ausgesprochen hatten, meinte er: "Wegen einem Jahr sollte man sich nicht so haben: Ich bin auch für 2021."

Binschs Fehlannahme sorgte für reichlich Erheiterung im Bürgersaal - auch bei ihm selbst. Doch er stand zu seinem Wort: Während bei der Abstimmung alle für 2020 die Ja-Hände hoben, befürwortete er 2021. Und Peter Schib (FDP) wollte seinen Fraktionskollegen offenbar nicht alleine lassen - und stimmte ebenfalls für 2021.