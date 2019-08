Heidelberg/Eppelheim. (pol/mün/rl) Der seit Montag vermisste 79-jährige Eppelheimer ist tot. Er wurde am Freitag gegen 12.30 Uhr tot in einem Waldgebiet in Heidelberg-Handschuhsheim aufgefunden. Das teilte die Polizei mit. Derzeit gebe es keine Hinweise, die auf eine Fremdverschuldung Dritter am Tod des Mannes hindeuten. Die Ermittlungen zur Todesursache der Beamten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Der Eppelheimer hatte am vergangenen Montag gegen 8 Uhr seine Wohnung verlassen, um in die Heidelberger Innenstadt zu gehen. Dort war er vermutlich gegen 9 Uhr zuletzt gesehen worden.