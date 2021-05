Eppelheim. (sg) Bei Vereinssprecher Thomas Hübler häufen sich die Nachfragen der Vereine. Der Grund: Sie warten auf die Auszahlung des bereitgestellten "Notfallfonds Eppelheimer Vereine". Dieser Notfallfonds wurde auf Anregung von Thomas Hübler und Christoph Horsch vom städtischen Kulturamt ins Leben gerufen und mit dem im Haushalt eingeplanten Geld für die Ausrichtung der letztjährigen Eppelheimer Straßenfestkerwe befüllt, die Corona-bedingt ausfiel.

Das für die Kerwe nicht verwendete, jedoch im Haushalt eingestellte Geld wurde auf Bitte von Bürgermeisterin Patricia Rebmann und mit Zustimmung des Gemeinderats als "Notfallfonds" ins Haushaltsjahr 2021 übertragen – mit dem Ziel der Unterstützung der Eppelheimer Vereine. Der Gesamtbetrag beträgt 25.000 Euro. Mit dem Fonds soll den Vereinen, von denen jeder auf seine Weise einen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben in Eppelheim leistet, geholfen werden, leichter durch die Krise zu kommen.

Denn durch den Corona-bedingten Ausfall der traditionellen Stadtfeste und dem weitestgehend eingestellten städtischen Kulturleben und Vereinsbetrieb geraten immer mehr Vereine auf unterschiedlichste Art und Weise an ihre finanziellen Grenzen. Alle bei der Stadt gelisteten, eingetragenen Vereine konnten sich im Rathaus beim Amt für Ordnung, Bildung und Bürgerservice um einen Finanzzuschuss aus dem Notfallfonds bewerben. Meldeschluss war der 31. März.

Zur Verteilung des Geldes wird der Gesamtbetrag durch die per Antrag zum 31. Dezember 2020 gemeldeten Mitglieder geteilt. Eine Unterscheidung zwischen Erwachsenen und Jugendlichen Mitgliedern wird dabei nicht vorgenommen, wohl aber zwischen aktiver und passiver Mitgliedschaft. Sollte ein Verein nicht zwischen aktiven und passiven Mitgliedern unterscheiden, wird in Anlehnung an die Vereinsförderrichtlinien ein Teiler von zwei Dritteln zu einem Drittel angesetzt. Das bedeutet: Zwei Drittel der gemeldeten Mitgliederzahl findet Berücksichtigung bei der Verteilung der bereitgestellten Mittel.

Bis zum Stichtag Ende März sind bei der Stadt 15 Vereinsanträge auf Unterstützung eingegangen. "Die Auswertung befindet sich noch in Arbeit", teilte die zuständige Sachbearbeiterin Marion Platzek mit. "Eigentlich sollte jedem Verein im Laufe des Aprils der ihm zustehende Betrag ausgezahlt werden", erinnert sich der Vereinssprecher, der inzwischen von verschiedenen Vereinen nach der Auszahlung des Geldes gefragt wurde. Auf Nachfrage der RNZ hieß es aus dem Rathaus, dass die Auszahlungen erst Ende Mai an die berechtigten Vereine vorgenommen werden. Die Verzögerung wurde mit einem Corona-bedingt erhöhten Arbeitsaufkommen erklärt.