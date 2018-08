Von Anja Hammer

Eppelheim. Wenn die Sonne durch die Fenster hindurchstrahlt, wird Licht zu Magie. In Türkis, Aubergine, Azurblau, Jadegrün, Erdbraun und vielen anderen Farben leuchten die einzelnen Scheiben und setzen entsprechende Spiegelpunkte auf die kühlen Fliesen der Friedhofskapelle. Wie vielen Trauernden diese magischen Lichtspiele in den letzten 57 Jahren schon Trost gespendet haben, ist nicht überliefert. Es werden sehr sehr viele sein. Wie vielen Trauernden die bunten Fenster in Zukunft noch Zuversicht in dunklen Stunden schenken mögen, ist ebenfalls unbekannt. Denn seit der jüngsten Gemeinderatssitzung steht immer noch nicht fest, wie die Fenster in Zukunft gestaltet sein werden.

Seit eineinhalb Jahren stehen die Türen und Fenster zur Debatte. Ex-Bürgermeister Dieter Mörlein hatte sie zum Thema gemacht: "Wenn ein Sturm kommt, kann es sein, dass die Fenster einstürzen", warnte Mörlein im März 2017. Der Technische Ausschuss beschloss daraufhin eine Renovierung für 60.000 Euro. Nur reichte dieser Betrag vorne und hinten nicht, die beauftragte Firma forderte immer höhere Summen ein - bis die Verwaltung schließlich einen Schlussstrich zog.

Unter Bürgermeisterin Patricia Rebmann wurde das Thema im Mai dieses Jahres erneut angegangen. Die Firma Pabst aus Bammental bot für 140.000 Euro einen Austausch der Fenster und Türen an. Allerdings würden die bunten Mosaikfenster damit verschwinden. Stattdessen sollte Klar- und Milchglas eingesetzt werden. Der Rat war überhaupt nicht begeistert. Das Thema wurde vertagt.

Jetzt stand es eben erneut an. Vor der Zusammenkunft im Bürgersaal hatte das Gremium zusammen mit einem Pabst-Mitarbeiter die Kapelle in Augenschein genommen. Dabei waren mehrere Varianten zur Sprache gekommen. Alles, was aber kein Klarglas ist, wird teurer. Und Buntglas erst recht.

Trudbert Orth (CDU) hielt zunächst fest: "Die Friedhofskapelle ist nicht der Petersdom." Man sollte daher lieber den städtischen Geldbeutel schonen. "Für die Atmosphäre" wäre er bereit "einen kleinen Zuschlag" für abgedunkelte Fenster im unteren Bereich zu bewilligen.

Die absolute Gegenhaltung nahm Martin Gramm (Grüne) ein: "Die Trauerkapelle ist das einzige Gebäude in Eppelheim mit Charakter", meinte er. Daher müssten die bunten Fenster unbedingt erhalten werden. Zusammen mit Dieter Gabler (CDU) hatte er - entsprechend der Weisung aus der letzten Gemeinderatssitzung - Firmen ausfindig gemacht, die auf den Erhalt solcher bunten Mosaikfenster spezialisiert seien. Doch bis auf vier Unterstützer fand Gramms Vorschlag einer neuen Ausschreibung keine Mehrheit.

Renate Schmidt (SPD) wollte die "unterschiedlichen Befindlichkeiten" - auch innerhalb ihrer Fraktion - nicht außer Acht lassen. Sie schlug daher vor, dass man mit der Firma Pabst noch einmal rede, um andere Anordnungsformen zu erreichen. Für zwei, drei weitere Vorschläge sprach sich auch Bernd Binsch (EL/FDP) aus, betonte aber: "Ich würde die Kapelle nicht glorifizieren, wir müssen die wirtschaftlichste Lösung finden."

So lautete letztlich auch der Mehrheitsbeschluss: Dass der Auftrag grundsätzlich an das Bammentaler Unternehmen vergeben wird, aber noch Varianten zur Strukturierung und Farbgebung angefordert werden. Kurzum: Wie die Fenster in der Kapelle in Zukunft aussehen, steht weiter in den Sternen. Aber zumindest die extrem maroden Fenster in den Büros können schon einmal ausgetauscht werden.