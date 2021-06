Die frisch eingerichtete Baustellen-Absperrung sorgte am Montag bei Verkehrsteilnehmern für Irritationen: Da die Beschilderung zur Umleitung eher unauffällig ist, fuhren etliche Auto- und Radfahrer in die Baustelle und mussten umkehren. Passanten wiesen ihnen die Fahrtrichtung. Für die Bahn wurde in der Hauptstraße eine provisorische Endhaltestelle angelegt. Foto: sg

Eppelheim. (pop) Wirft man einen Blick allein auf die finanziellen Dimensionen dieses Bauprojekts, dann ist durchaus nachvollziehbar, weshalb Martin in der Beek als Technischer Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), den Tag des Baubeginns an der Straßenbahn-Endhaltestelle "Kirchheimer Straße" als "großen Tag für Eppelheim" würdigte. Die Baukosten belaufen sich nämlich nach seinen Worten auf alles in allem 2,75 Millionen Euro. Da jedoch die Mittel des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes aufgestockt worden seien, rechnet er mit einer 90-prozentigen Förderung der wohlgemerkt förderungswürdigen Kosten und somit 1,66 Millionen Euro aus diesem Topf.

Laut Bürgermeisterin Patricia Rebmann ist aber auch die Stadt Eppelheim in finanzieller Hinsicht mit von der Partie. Und zwar mit einem Anteil in Höhe von 1,1 Millionen Euro. Dabei gehe sie aber von einer 50-prozentigen Förderung durch den Rhein-Neckar-Kreis und somit von einem Zuschussbetrag von 550.000 Euro aus.

Hintergrund > Die Bauarbeiten an der Endhaltestelle Kirchheimer Straße begannen am gestrigen Montag (siehe Artikel oben). Bis einschließlich Sonntag, 3. Oktober, wird die Haltestelle voraussichtlich außer Betrieb genommen. Eine Ersatzhaltestelle wird im Bereich der Einmündung der Grenzhöfer Straße in die Hauptstraße eingerichtet. Hier besteht auch Umsteigemöglichkeit zwischen der Straßenbahnlinie 22 und der Buslinie 713 nach Schwetzingen. Zur Buslinie 732 besteht Anschluss an der Haltestelle Eppelheim Rathaus. > Die Hauptstraße respektive die Schwetzinger Straße zwischen Blumenstraße und Clara-Schumann-Weg sind bis voraussichtlich Sonntag, 29. August, für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrten zu den Grundstücken im Bereich des Baufeldes zwischen Clara-Schumann-Weg und Grenzhöfer Straße sind in dieser Zeit nicht nutzbar. Fußläufig bleiben alle Grundstücke und Geschäfte durchgehend erreichbar. > Ab Montag, 30. August, werden die Schwetzinger Straße und die Hauptstraße wieder weitestgehend für den Verkehr freigegeben. Lediglich im Bereich der Ersatzhaltestelle an der "Grenzhöfer Spitze" bleibt die Hauptstraße in Fahrtrichtung Plankstadt bis zum 3. Oktober gesperrt. Vom 27. September bis 3. Oktober wird der Clara-Schumann-Weg gesperrt, sodass Anwohner in diesem Zeitraum vorübergehend keine Zufahrtsmöglichkeit zu ihren Häusern haben. > Kleinräumige Umleitungen werden außerdem direkt vor Ort ausgeschildert. Die Einbahnstraßenregelungen in der Kirchheimer Straße und in der Friedrichstraße werden aufgehoben. Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Plankstadt kommen, werden gebeten, die Baustelle weiträumig zu umfahren, etwa über den Grenzhöfer Weg und die Grenzhöfer Straße. pop

Ja, gestand sie noch ein, Eppelheim habe zwar finanzielle Probleme. Doch sei der Umbau der Endhaltestelle aus einem ganz bestimmten Grund eine wichtige Investition. Denn dank dieses "Meilensteins" könne alsbald "jeder, der in Eppelheim mit der Straßenbahn fahren möchte, dies leichter tun als zuvor".

Mit Blick auf die Anwohner der Baustelle hielt die Rathauschefin zugleich fest, dass deren "Beeinträchtigungen teilweise wirklich nicht schön sein werden". Denn eine Baustelle sei nun mal eine Baustelle samt allen damit einhergehenden Unannehmlichkeiten. Letztere seien unterm Strich allerdings unerlässlich dafür, dass "alle ein gutes Angebot haben". Schlussendlich dankte Patricia Rebmann dem Gemeinderat für die Mittelbereitstellung und freute sich ausdrücklich darüber, der RNV in Gesprächen einige Quadratmeter Fläche für mehr Grünpflanzungen abgerungen zu haben.

"Wenn man sich die bestehende Anlage anschaut, dann ist diese schon ein bisschen in die Jahre gekommen", hatte Martin in der Beek den Hauptgrund für die Baumaßnahme auf den Punkt gebracht. Obendrein werde man nach deren Fertigstellung an der Haltestelle auch dem Thema Barrierefreiheit gerecht. Und nicht zuletzt könnten dann auf dieser Strecke auch die großen, 40 Meter langen Straßenbahnen fahren. Nicht außen vor lassen wollte er den Hinweis, dass durch den Umbau eine eventuelle Weiterführung der Straßenbahn nach Plankstadt und Schwetzingen nicht ausgeschlossen werde.

Wer sich mit der lokalen Tramgeschichte ein wenig auskennt, könnte nun ein wenig ins Staunen geraten sein. Denn bekanntlich hatten sich am 25. Mai 2014 bei einer Wahlbeteiligung von 61 Prozent 70,54 Prozent und somit eine große Mehrheit der Plankstadter Bevölkerung gegen eine Straßenbahn durch Plankstadt ausgesprochen. Hiermit war man gewissermaßen einer alten Tradition gefolgt. Denn schon die am 9. April 1927 in Betrieb genommene Straßenbahn von Heidelberg nach Schwetzingen stieß in Plankstadt auf heftigen Widerstand – allen voran auf den der Plankstädter Landwirte, die den Straßenbahnplänen den Garaus machen wollten.

Mit der Baumaßnahme einher gehen laut der RNV-Projektleiterin Eveline Herrmann diverse Kanalbauarbeiten. Laut Martin in der Beek will die RNV in ihrem Gebiet den Umbau weiterer "Relikte" à la Endhaltestelle Kirchheimer Straße nach und nach in Angriff nehmen.