Von Thomas Seiler

Eppelheim. Torben Wille leitet seit sechs Jahren das Polizeirevier Heidelberg-Süd, das für die südlichen Stadtteile Heidelbergs und natürlich auch für Eppelheim zuständig ist. Deshalb legte er jetzt wiederum dem Gemeinderat die vom Polizeipräsidium Mannheim aktuelle Kriminalstatistik 2020 vor.

Entgegen des allgemeinen Trends im Umland erkannte er im Eppelheimer Stadtgebiet eine Zunahme der Straftaten um etwas mehr als sechs Prozent. Dies bezog sich dabei auf insgesamt 795 Fälle. Dabei erhöhte sich im Gegenzug laut seiner Aussage dann die Aufklärungsquote auf über 63 Prozent. "Sie sitzen in einer sehr sicheren Stadt", gab er deshalb gleich zu Beginn Entwarnung, was er in seinem Fazit am Ende mit dem Hinweis auf ein "sehr ruhiges Jahr" noch einmal untermauerte.

Voller Stolz über das Erreichte äußerte sich der Revierleiter, als er bei der Straßenkriminalität auf die vergleichbaren Stadtteile Heidelbergs einging. Denn hier erzielte man bei den 140 Delikten einen Rückgang um mehr als zehn Prozent. Auch bei den 28 Fällen der Gewaltkriminalität erkannte er eine Verminderung um 3,4 Prozent. Sogar fast das Doppelte betrug obendrein die Abnahme bei den sexuellen Zuwiderhandlungen, erläuterte Wille auch diese 14 ganz verschieden zu betrachtenden Problemkreise. "Jedes Vergehen ist schlimm, weil menschliche Schicksale dahinterstehen", meinte er hierzu.

Als "ganz erfreuliche Entwicklung" wertete er die Rückläufigkeit bei den Wohnungseinbrüchen auf nur drei Ereignisse, was einen Rückgang um 70 Prozent ausmache. "Hier haben wir es geschafft, den Tätern ganz gehörig ins Handwerk zu pfuschen", betonte Wille. Im Gegenzug dazu nahmen laut Statistik die Rauschgiftdelikte um knapp 110 Prozent zu. "Das ist ein schwerwiegendes Thema hier in der Stadt", sagte er zu den 157 registrierten Vorfällen.

Deshalb könne er "nur an jeden appellieren, sofort uns zu melden, wenn sich Menschen in dunklen Ecken treffen, um dabei etwas Verdächtiges anstellen", lautete hierzu seine Forderung, den allgemeinen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem illegalen Handel mit verbotenen Drogen entschieden entgegenzuwirken.

Was selbstredend noch jeden im Gemeinderat interessierte, waren die Vergleichszahlen der 430 ertappten Tatverdächtigen. Hierbei überwiegt der Männeranteil mit 341 Verdächtigen ganz deutlich, wohingegen der Anteil der unter Achtzehnjährigen hierzu nur 25,6 Prozent beträgt. Auch beim Kontingent der 149 nichtdeutschen mutmaßlichen Täter rangiert Eppelheim mit 34,7 Prozent klar hinter den Stadtkreisen Heidelberg und Mannheim, aber noch vor dem Rhein-Neckar-Kreis. Die Zahl der tatverdächtigen Asylbewerber und Menschen auf der Flucht bezifferte Wille dabei mit 34.

Voll des Lobes über die "tolle Arbeit" äußerten sich neben Bürgermeisterin Patricia Rebmann auch die einzelnen Fraktionssprecher am Ende. So forderten Trudbert Orth (CDU/FDP) und Christa Balling Gündling (Grüne) zusätzlich mehr "Anerkennung durch Politik und Bevölkerung", zumal sich die grüne Rätin "noch nie unsicher bei uns gefühlt" habe. Auch Renate Schmidt (SPD) würdigte umfassend die Tätigkeit der Polizei, während Bernd Binsch (Eppelheimer Liste) bei den gehäuften Rauschgiftvergehen den verstärkten Einsatz von Sozialarbeitern und Streetworkern anregte.