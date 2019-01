Eppelheim. (aham) Was Las Vegas und Eppelheim gemeinsam haben? Auf den ersten Blick nichts. Und dennoch sehen die Eppelheimer Stadträte Parallelen und nennen die Hauptstraße zuweilen auch "Klein-Las-Vegas". Denn ihrer Ansicht nach gibt es dort zu viele Spielautomaten, zuletzt waren es 46. Und damit es eben nicht Zehntausende werden wie in Las Vegas, hat der Gemeinderat bei einer Enthaltung einstimmig für eine Erhaltungssatzung für die Ortsmitte gestimmt.

Das Fass zum Überlaufen brachte ein Antrag in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses. Demnach wollte ein Bauherr eine ehemalige Akupunktur-Praxis am Karl-Junginger-Platz in ein Bistro umwandeln. "Was ist der Sinn?", fragte sich Grünen-Rätin Christa Balling-Gündling. "Da gibt es doch schon ein Bistro."

Für Bürgermeisterin Patricia Rebmann war der Fall klar: "In ein Bistro darf man Spielautomaten stellen." Und schon brach eine Diskussion los, wie sie schon oft geführt worden ist im Bürgersaal. "Wir müssen etwas tun, damit die ganze Hauptstraße bald nicht nur noch aus Bistros und Shisha-Bars besteht", befand Trudbert Orth (CDU). Schnell machte das Wort "Veränderungssperre" die Runde und einstimmig lehnte der Ausschuss den Umnutzungsantrag ab. Bauamtsleiter Michael Benda schnaufte nach der Abstimmung tief und laut durch. Er wusste, was er zu tun hatte.

In der jüngsten Zusammenkunft des Gemeinderates präsentierte der Bauamtsleiter dann eine Erhaltungssatzung. "Sie gilt für die Ortsmitte und ein bisschen rechts und links davon", erläuterte Benda. Mit der Satzung kann die Stadt Baugenehmigungen verweigern, die ansonsten nach dem Baugesetzbuch erlaubt wären.

Entscheidend ist dann, ob ein Bauvorhaben - und dazu zählen auch Nutzungsänderungen - dem Ziel der Erhaltungssatzung entspricht. Und dieses soll sein: "Zur Stärkung der Ortsmitte und Erhalt des Einzelhandels zur Nahversorgung der Bevölkerung soll der Einzelhandel in der Ortsmitte gehalten beziehungsweise gestärkt werden", heißt es dazu in der Sitzungsunterlage.

"Dann haben wir wieder die planerische Hoheit", freute sich Trudbert Orth über Bendas Vorlage. "Mehr Gestaltungsmöglichkeiten", jubelte Christa Balling-Gündling. "Mehr Ruhe in der Hauptstraße", frohlockte Bernd Binsch (EL/FDP) - und der Beschluss war klare Sache.