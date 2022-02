Von Thomas Seiler

Eppelheim. "Erfolg ist kein Sprint, Erfolg ist ein Marathon": So lautet das Motto von Michael Seip in Bezug auf den Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Eppelheim. Der designierte Nachfolger für die Leitung des Rechnungsamtes stellte das Zahlenwerk in Anwesenheit seines Vorgängers Hubert Büssecker vor. Angesichts der Eppelheim-typisch nicht gerade positiven Finanzlage war den Gemeinderäten trotz am Ende einstimmigem Votum nicht gerade zum Jubeln zumute.

Die Stadt, so erinnerte Seip, befinde sich seit dem vergangenen Jahr "in einer notwendigen finanziellen Konsolidierung". Jetzt gelte es, "diesen Weg weiter konsequent zu gehen, um zu einer unabhängigeren finanziellen Zukunft zu gelangen". Dafür gelte es, die Weichen weiterhin richtig zu stellen, zumal "noch immer zahlreiche Einrichtungen ein ganz erhebliches Defizit erwirtschaften". Hierbei spitzte insbesondere Bürgermeisterin Patricia Rebmann die Ohren, da der Finanzexperte gerade der Verwaltung riet, dort für Einsparpotenziale zu sorgen. Er nannte allen voran Einrichtungen wie das Gisela-Mierke-Bad, die Hallen, das Kegelstadion und die Stadtbibliothek. Insgesamt gehe es um einen Nettoressourcenbedarf von mehr als 2,7 Millionen Euro.

Bei städtischen Einrichtungen wie dem Gisela-Mierke-Bad und der Stadtbibliothek gibt es Kapazitäten für Einsparungen. Foto: sg/fre

"Um nachhaltig investieren zu können und die städtische Infrastruktur auf einem angemessenen Niveau zu halten, bedarf es jährlicher Überschüsse im Ergebnishaushalt in Höhe von drei bis vier Millionen Euro", erklärte Seip. Dies halte er künftig für machbar, setze allerdings den unbedingten Willen jedes politischen Entscheidungsträgers voraus.

Deshalb ging es ihm darum, stets Risiken, die etwa bei 14 Millionen Euro liegen, bei allen zukünftigen Abstimmungen zu berücksichtigen. Denn aus seiner Sicht sollte nicht die kurzfristige Erfüllung von Wünschen zu Lasten des langfristigen Erfolgs gehen. Dies hielt er vor allen Dingen vor dem Hintergrund für wichtig, "da die Einsparungen auf der Aufwandsseite nicht zu Lasten der vorhandenen Substanz gerade im Bereich der städtischen Infrastruktur gehen dürfen", so Seip. Er betrachte ein solches Handeln deshalb nicht als nachhaltig.

Dies spiegele sich auch in dem strategischen Ziel des Gemeinderats wider, "die vorhandene Schuldenlast binnen 15 Jahren zu halbieren", um künftig wieder Handlungs- und Gestaltungsspielräume zu schaffen. "Wird der beschrittene Weg weiter und in der gleichen Konsequenz wie im Jahr 2021 gegangen, ist diese Absicht aus heutiger Sicht hundertprozentig erreichbar", meinte Seip.

Herr der Zahlen: Michael Seip. Foto: Alex

Als "die beste Methode" zur Finanzierung der Investitionen erkannte er, jene aus Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu leisten, zumal ab dem kommenden Jahr "hier kleine bis mittlere Überschüsse" möglich seien. Dies setze einen jährlichen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von drei bis vier Millionen Euro voraus, was weitere Optimierungsmaßnahmen auf der Aufwandseite sowie im Bereich von Freiwilligkeitsleistungen ermöglichen würde. Die Mindestliquidität liegt nach Seip aktuell bei 768.000 Euro und steigert sich bis 2025 auf 815.000 Euro.

Aus diesem Grund mahnte er zum Sparen und zur Minderung des Schuldenbergs, den er im Etat mit knapp 33 Millionen ansetzte. Bis 2025 soll er auf etwa 26 Millionen fallen. Dies ergebe bei rund 15.200 Einwohnern eine Reduktion von 2150 Euro auf 1714 Euro bei der Pro-Kopf-Verschuldung. Da der Mittelwert bei Kommunen in der Größenklasse der Stadt doch deutlich darunter liegt, gelte es stringent daran zu arbeiten.

Seip machte die angespannte Lage zuvorderst an der Infrastruktur fest sowie an den gestiegenen Kosten im Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) – weniger am gestiegenen Personalaufwand oder allgemein an den Sach- und Dienstleistungen. Dementsprechend verzichte man bei Investitionen in diesem Jahr auch vollständig auf eine Kreditaufnahme.

Zusätzlich entsprachen für Seip "die Ergebnisse des längst geschlossenen Eigenbetriebes Wasserversorgung einer leicht modifizierten Fortschreibung der Planungen von 2021", wo er schon damals die "klaren Strukturen" hervorhob und für das Beibehalten des Wasserpreises von weiterhin 2,13 Euro pro Kubikmeter verbrauchtes Nass plädierte.