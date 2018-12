Von Anja Hammer

Eppelheim. Nein, nein und nochmal nein! Die Stadt und ihre Entscheider waren, sind und bleiben gegen das Mehrfamilienhaus in der Spitalstraße - in Eppelheim besser bekannt als "Sultan-Akin-Palast". Dort hat das Unternehmen Akin-Wohnbau mit Genehmigung des Landratsamtes gebaut, aber gegen den Willen der Stadt.

Daher hat Eppelheim auch beim Verwaltungsgericht eine Klage gegen die Baugenehmigung eingereicht. Und auf eben diese bezog sich nun der Technische Ausschuss, als er in seiner jüngsten Sitzung den Bau abermals ablehnte. Denn das Gremium hatte über einen Nachtrag zur Baugenehmigung zu entscheiden. Und zwar schon zum zweiten Mal.

Das umstrittene Gebäude, das schon längst steht, hat eine lange Vorgeschichte. Eigentlich fängt sie sogar schon 2016 in der Pestalozzistraße an. Denn dort errichtet Akin-Wohnbau ebenfalls ein Mehrfamilienhaus mit Genehmigung der Kreisbehörde, gegen den Willen der Stadt. Als sich das Spiel in der Spitalstraße wiederholt, reicht die Stadt eben Klage ein. Diese ändert aber nichts an der Baugenehmigung und so rollten im Frühjahr die Bagger an. Allerdings wiederholte sich hier auch in anderer Hinsicht, was bereits in der Pestalozzistraße geschehen war: Der Bauträger hielt sich nicht an die eingereichten und genehmigten Pläne. Daher der Nachtrag zum Nachtrag, um den Bau in seiner jetzigen Form und Größe im Nachhinein rechtens zu machen. Zum wiederholten Mal.

"Schon im September wurde uns für den Nachtrag ein Plan vorgelegt, der mit der Realität nicht übereingestimmt hat", ärgerte sich Christa Balling-Gündling (Grüne). Und auch sei nun der Bau größer als angegeben, das wisse sie vom Anwalt der Anwohner. Das Problem dabei: "Wir dürfen nicht messen", erklärte Bauamtsleiter Michael Benda. Das dürfe nur das im Landratsamt angesiedelte Baurechtsamt. "Ich habe den Glauben an Gerechtigkeit im Landratsamt verloren", stöhnte Hans-Günther Büssecker (SPD) angesichts der ganzen Vorgeschichte.

Für die Mitglieder des Technischen Ausschusses stand fest: "Wir werden dem Antrag nie und nimmer zustimmen", wie Trudbert Orth (CDU) sagte. Das Votum wäre wohl so oder so einstimmig ausgefallen.

Emotionaler, spontaner Vortrag

Und der spontane wie emotionale Vortrag der Nachbarin Marianne Weber bekräftigte sie in ihrer Entscheidung. Sie konnte sich nicht zusammenreißen. Je nachdem, was gerade gesagt wurde, entfuhr ihr ein lautes "Ja!" oder ein heftiges "Nein!". Auch wenn eigentlich von ihr - wie von allen anderen Zuhörern im Bürgersaal - Schweigen erwartet wird. Als Bürgermeisterin Patricia Rebmann ihr schließlich ganz offiziell das Wort in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses erteilte, gab es für die Eppelheimerin kein Halten mehr. "Ich könnte einen ganzen Roman schreiben", sagte Weber dann zur Causa Akin-Bau. Sie ist nämlich die direkte Nachbarin des umstrittenen Gebäudes in der Spitalstraße.

"Wenn ich den Plan sehe, dann sehe ich schon, dass er vorne und hinten nicht stimmt", so die Nachbarin. Und das, berichtete Weber, obwohl das Haus inzwischen schon acht Mal durch die Behörden vermessen worden sei. "Dann wurde aber immer weitergearbeitet."

Als Orientierungspunkt führte sie etwa die Werkstatt im hinteren Teil ihres Grundstücks auf. Gemäß den eingereichten Plänen, die nun an die Wand im Bürgersaal gestrahlt wurden, hört das Akin-Haus vor dem Schuppen auf. "So ist es aber in der Realität nicht", berichtete Weber. "Die Balkone enden weiter hinten." Ganz zu schweigen vom Mindestabstand zu ihrem Grundstück. Der muss eigentlich 2,50 Meter betragen. Daher hatte das Landratsamt bereits im August die Entfernung von Dämmplatten an der Seitenwand angeordnet. "Es sind aber immer noch keine 2,50 Meter Abstand", echauffierte sich die Eppelheimerin.

"Das ist ein Unding"

Darüber hinaus ist bislang stets von einer "Verschiebung" des Baukörpers die Rede gewesen. "Das ist keine Verschiebung, das ist eine Verlängerung nach vorne und nach hinten", meinte die Nachbarin. Das erkenne jeder, "der in der vierten Klasse rechnen gelernt hat".

Jetzt war Weber endgültig auf 180 und ließ ihrem Unmut gepaart mit schwarzem Humor freien Lauf. "Ich bin fast am Ertrinken", klagte sie und sagte in Richtung der Kommunalpolitiker: "Aber wenigstens kennen Sie mich jetzt." Das Regenwasser vom Dach des Mehrfamilienhauses lande nämlich letztendlich bei ihr, wegen der Bauarbeiten würden ihre Garage und Einfahrt "zusammenfallen". Ganz zu schweigen davon, dass das Mehrfamilienhaus seit Mitte Oktober bewohnt sei. "Die hausen in einer Ruine, das ist ein Unding!", schimpfte Weber.

Der Vortrag der Nachbarin verdutzte einige Gemeinderäte nicht wenig. "Wieso sind da Familien eingezogen?", wunderte sich Alexander Pfisterer (SPD). Schließlich hatte das Landratsamt im August einen Baustopp verhängt. Dazu Bürgermeisterin Rebmann: "Meine persönliche Meinung ist, dass trotz Baustopp weitergebaut wurde." Und ein letztes Mal sagte Marianne Weber laut und heftig: "Ja!".