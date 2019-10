Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Seit einigen Wochen bezogen und jetzt auch offiziell eingeweiht: Die evangelische Kindertagesstätte "Friedrich Fröbel" erstrahlt an alter Stelle, in der Otto-Hahn-Straße, in neuem Glanz. Der Kindergartenneubau ist fertig. Das wurde nun mit einem Fest gefeiert. Bereits im August waren die Krippen- und Kindergartenkinder umgezogen und haben seither ihr neues Reich erobert.

Beim Einweihungsfest wurde ein neuer Apfelbaum gepflanzt und Besucher konnten das neue Gebäude mit den markanten Metallschuppen in Augenschein nehmen. Fotos: Geschwill

Der Neubau war der großen Nachfrage an Kindergarten- und Krippenplätzen in Eppelheim und dem bestehenden Rechtsanspruch auf Betreuungsplätze geschuldet. Peter Bopp, Vorsitzender des Kindergartenausschusses der evangelischen Kirchengemeinde, erläuterte die Situation: "Die Nachfrage nach Kindergarten- und Krippenplätzen stieg beständig. Da das alte Kindergartengebäude sanierungsbedürftig war, verständigten sich Stadt und evangelische Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung darauf, auf dem Gelände des alten Fröbel-Kindergartens einen Neubau zu erstellen." Statt bisher drei Kindergartengruppen sollte das neue Gebäude vier Gruppen und damit 100 Kindergartenkindern ab drei Jahren Platz bieten. Zudem galt es, den 2010 eröffneten Krippenanbau zu integrieren und ihn von bisher zwei auf drei Gruppen zu erweitern, um 30 Kleinkindern eine Betreuung gewährleisten zu können.

Diese Herausforderung hat Mieke De Jonge vom Büro Kessler De Jonge Architekten aus Heidelberg gerne übernommen, wie sie in ihrer Ansprache durchblicken ließ: "Ich mag meinen Beruf! Ist es nicht wunderbar, sich Gedanken machen zu dürfen, wie man für Kinder eine Umgebung gestalten kann, in der sie sich aufgehoben fühlen, Spielanregungen finden und gut heranwachsen können?" Mieke De Jonge lobte die gute Zusammenarbeit mit Kirsten Hübner-Andelfinger vom Bauamt der Stadt, der bisherigen Kindergartenleiterin Herma Bopp-Strifler und ihrer Nachfolgerin Marion Pflästerer, die mit Einweihung des Kindergartens den Staffelstab von ihrer Vorgängerin überreicht bekam. "Diese Kindertagesstätte soll ein Ort sein, den man jeden Tag aufs Neue gerne aufsucht", wünschte sich die Architektin. Diesen Wunsch griff Marion Pflästerer als neue Leiterin der Kindertagesstätte auf: "Die Räume sind toll, die Farben super - wir fühlen uns jetzt schon sehr wohl hier."

Hintergrund > Der Neubau der Fröbel-Kindertagesstätte wurde an die Bedürfnisse der Kinder angepasst. Das Gebäude ist mit dem bereits bestehenden Krippenanbau verbunden. Zwischen den beiden Gebäuden gibt es im Erdgeschoss einen gemeinsamen Essbereich und im Obergeschoss einen gemeinsamen Bewegungsraum. Der Neubau ist unterkellert. Architektin Mieke De Jonge war ein klarer, rationaler Grundriss ebenso wichtig wie ein überzeugendes Konzept und das raffinierte Zusammenspiel von Raum und Licht. Große Glasflächen schaffen einen schrittweisen Übergang zwischen Außen- und Innenraum. So verknüpfen sie das neue Gebäude mit seiner Umgebung und auch sehr gelungen mit der vorhandenen Kinderkrippe. Das herausragende gestalterische Merkmal der neuen Fröbel-Kindertagesstätte ist die Gliederung in drei Häuschen und die markanten Satteldächer, die in ihrer Form an Zipfelmützen erinnern. Große, ruhige Flächen, bewusste Zurückhaltung in den Materialien und in der Detailausbildung prägen die Atmosphäre der neuen Kindertagesstätte. "Wir haben uns hier weder für bunt noch für farblos entschieden", erläuterte Mieke De Jonge. Die verwendeten Materialien, wie beispielsweise die Metallschuppen der Hausdächer, sorgen für lebendige Flächen. Und die Farben Grün und Gelb und der Baustoff Holz im Innenbereich stehen für Natur, Wärme, Leben und Fröhlichkeit. sg

Die Baukosten betrugen 4,4 Millionen Euro. Als Eigentümerin und Bauherrin hat die Stadt nach Abzug des Zuschusses insgesamt 4,1 Millionen Euro in die Kinderbetreuung investiert, so Bürgermeisterin Patricia Rebmann. Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung zu stellen, hat bei ihr eine hohe Priorität: "So viele junge Familien möchten in Eppelheim wohnen", so Rebmann. "Daher ist es wichtig, ihnen eine gute Infrastruktur im sozialen Bereich zur Verfügung zu stellen." Den Kindern wünschte sie viel Freude und Geborgenheit in ihrem neuen Reich.

Anlässlich der Einweihung spendierte Landschaftsarchitekt Klaus Plessing, der die Außenanlagen der Kindertagesstätte gestaltet, einen Apfelbaum, der gleich eingepflanzt wurde. Peter Bopp hob noch die Leistung des Erzieherteams hervor, das während der Bauphase die Kindergarten- und Krippenkinder in zwei räumlich auseinanderliegenden Orten zu betreuen hatte.