Eppelheim. (lew) Wegen eines Rohrbruchs im Bereich der Umwälzanlage bleibt das Gisela-Mierke-Bad in Eppelheim am heutigen Freitag und auch am Wochenende geschlossen. Am Montag soll der Badbetrieb dann wieder zu den regulären Öffnungszeiten aufgenommen werden.

Der Rohrbruch war einer Fachangestellten am Freitagvormittag bei einem Routine-Check aufgefallen. Die Badleitung hat daraufhin eine Fachfirma aus Ludwigshafen kontaktiert, die sich umgehend der schnellstmöglichen Behebung des Schadens annahm. Ein Ersatzteil soll bis zum späten Freitagabend eingebaut sein, dann muss das Rohr mindestens 24 Stunden trockenliegen, damit der Spezialkleber trocknen kann. Ein Badbetrieb am Wochenende ist damit nicht möglich.