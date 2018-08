Eppelheim. (bmi) Einen Wolkenbruch - das ist es, was sich viele Hitzegeplagten gerade wünschen. Ein Wasserrohrbruch ist, was die Bewohner der Schillerstraße am Donnerstagnachmittag beschert bekommen haben. Entdeckt wurde das Leck gegen 14.45 Uhr aufgrund eines vollgelaufenen Kellers. Zehn Zentimeter hoch stand das Wasser auf circa 70 Quadratmeter Fläche - ein Fall für die Feuerwehr.

Die rückte mit drei Fahrzeugen, acht Mann sowie je zwei Wassersaugern und Tauchpumpen an, um den Keller trockenzulegen. "Der Schaden ist dennoch immens", sagte Kommandant Uwe Wagner auf RNZ-Nachfrage. Die Wehr war bis in den Abend im Einsatz. "Das Erdreich war so voll mit Wasser und hat von außen immer weiter ins Gebäude reingedrückt", beschrieb Wagner. Parkett, Teppichböden und Möbel im Keller seien hinüber.

Auch die für die Wasserleitung zuständigen Stadtwerke Heidelberg waren schnell vor Ort. Sie konnten den Rohrbruch an der Hauptleitung schnell lokalisieren, wie Pressesprecherin Ellen Frings mitteilte. Sie rissen flugs mit einem Bagger die Gasse vor dem Haus auf und machten sich an die Reparatur. Für 14 umliegende Reihenhäuser wurde der Strom vorübergehend abgestellt, die Arbeiten an der Wasserleitung sollten ebenfalls am Abend abgeschlossen sein.