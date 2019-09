Eppelheim. (luw) Zwei flüchtige Einbrecher haben in der Nacht auf den gestrigen Montag einen Hubschraubereinsatz der Polizei ausgelöst. Nachdem die Unbekannten in ein Eiscafé in der Scheffelstraße eingedrungen waren und dort Spielautomaten aufgebrochen hatten, verfolgte sie zunächst ein Nachbar mit dem Fahrrad. Die Spur des Duos verlor sich im Feldgebiet am westlichen Stadtrand.

Gegen 3 Uhr waren die Unbekannten nach Angaben der Polizei in das Café eingebrochen. „Ein Nachbar hat durch ein Fenster gesehen, wie zwei dunkel bekleidete Personen mit jeweils einer voll gepackten Tasche aus der Einfahrt herausliefen“, erklärte Polizeisprecher Dennis Häfner auf Nachfrage. Der aufmerksame Zeuge habe schnell reagiert: „Er hat um 3.15 Uhr die Polizei alarmiert und sich dann auf ein Fahrrad geschwungen.“ Die Täter seien zu Fuß weggerannt, der Zeuge hinterhergefahren.

Ein weiterer Nachbar habe die Gesuchten ebenfalls kurz nach ihrer Tat beobachtet und sich später bei den Beamten gemeldet. Zuletzt habe der radelnde Verfolger gesehen, wie die Einbrecher in der Hölderlinstraße ins Feldgebiet liefen. „Die Polizei war schnell da und hat einen Teil der Gartengrundstücke dort umstellt“, so Häfner. Man habe zwischenzeitlich vermutet, dass sich das Duo dort im Gebüsch versteckt haben könnte.

Allerdings fanden die Beamten laut Häfner nur „Aufbruchwerkzeug“ und eine der beiden Taschen. Zum gefundenen Inhalt wollte der Polizeisprecher „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nichts sagen. Um 3.45 Uhr kreiste außerdem ein Polizeihubschrauber über dem Gebiet. „Der war gerade woanders im Einsatz und konnte abgezogen werden, um nach Eppelheim zu kommen“, sagte Häfner. Mit einer Wärmebildkamera sei das Gebiet nach zwei flüchtigen Personen abgesucht worden – ohne Erfolg.

Nun hofft die Polizei auf einen Treffer bei den Ermittlungen. „Es wurden Spuren im Eiscafé gesichert“, sagte Häfner. „Auch von den gefundenen Gegenständen werden entsprechende Proben entnommen.“ Zudem werde derzeit die Umgebung des Cafés auf Überwachungskameras überprüft. Sämtliche gefundenen Spuren würden dann mit der Datenbank der Polizei abgeglichen. „Eventuell ergibt sich dabei ein Zusammenhang mit anderen Einbrüchen, oder wir haben sogar einen direkten Treffer“, so Häfner.

Ob der Einbruch in Verbindung mit anderen ähnlichen Taten in der Region steht, bei denen ebenfalls in Bars und Cafés gezielt Spielautomaten aufgebrochen und deren Geldkassetten gestohlen wurden, kann die Polizei nicht beantworten. „Um dazu überhaupt etwas zu sagen, müssen wir erst mal die Spuren auswerten“, erklärte der Polizeisprecher. Zur Höhe des gestohlenen Geldbetrags und des Sachschadens insgesamt gibt es noch keine Angaben.

Update: Montag, 2. September 2019, 19.58 Uhr

