Eppelheim. (aham) Die Eppelheimer lieben Unterschriftenaktionen: Zuletzt war es für mehr Parkplätze in der Hauptstraße, aber auch schon gegen Lkw in der Rudolf-Wild-Straße, gegen den früheren Bürgermeister, gegen den Brückenausbau oder gegen Baumfällungen wurden eifrig Listen angelegt. Vor mehr als 25 Jahren gab es auch einmal eine Aktion zur Verbesserung der Verkehrssituation in der Wieblinger Straße. Dabei braucht es den ganz großen Aufwand nicht unbedingt, wie die jüngste Protestgeschichte aus Heidelbergs Nachbarstadt zeigt. So hat ein Eppelheimer allein seinen Unmut zur Verkehrssituation vor seiner Haustür vorangetrieben - mit einigen kuriosen Wendungen und einem überraschenden Ergebnis.

Die Geschichte beginnt im Oktober 2017. Da geht im Landtag eine Petition ein. Ein Anwohner der Wieblinger Straße beschwert sich, dass der Verkehr dort zugenommen hat. Denn zu diesem Zeitpunkt ist die alte Straßenbahnbrücke gesperrt; sie soll abgerissen und neugebaut werden. Während des Großprojekts führte die offizielle Umleitungsstrecke nach Heidelberg eben über die Wieblinger Straße. Wer die Kreisstraße, die von der Hauptstraße abzweigt, kennt, weiß: Sonderlich breit ist sie nicht - und die Gehwege sind noch schmaler. Darum drehte sich auch die Petition des Eppelheimers: Durch den vielen Verkehr seien die Fußgänger gefährdet.

Was dann folgte, beschreibt die Geschäftsstelle des Petitionsausschusses so: "Aufgrund vieler Abstimmungen und mehrerer unternommener Maßnahmen des Berichterstatters zog sich die Bearbeitung der Petition in die Länge." Und zwar bis Februar 2019. Vor Kurzem wollten Mitglieder des Petitionsausschusses die Sache vor Ort anschauen. Und das, obwohl die Umleitung über die Wieblinger Straße da schon passé war; die neue Straßenbahnbrücke ist gebaut und seit Dezember auch für Autofahrer in Richtung Heidelberg geöffnet.

Auch kurios: Bis zur Einladung des Petitionsausschusses zum Vor-Ort-Termin wusste niemand etwas von der Petition - nicht einmal die Stadtverwaltung, wie Bürgermeisterin Patricia Rebmann auf RNZ-Nachfrage berichtet.

Und dann? Dann zog der Eppelheimer seine Petition wenige Tage vor dem Vor-Ort-Termin zurück - weil ja die Umleitung gar nicht mehr existiert. Nur: Bis diese Nachricht durch den Landtag an den Petitionsausschuss wanderte und dann auch noch an die zuständigen Abgeordneten, war es kurz vor knapp. Einer von ihnen war bereits unterwegs zum Termin nach Eppelheim, berichtet Hermino Katzenstein. Der Grünen-Abgeordnete aus Neckargemünd war nämlich derjenige, der hauptsächlich mit der Sache betraut war. Glücklicherweise konnte sein Kollege von der SPD, Georg Nelius, aber noch im Auto erreicht werden und umdrehen.

Die Geschichte ist damit nicht zu Ende. Katzenstein hat sich nämlich die Wieblinger Straße angeschaut und findet: "Das ist immer noch gefährlich." Besonders eine Stelle ist ihm im Gedächtnis geblieben: "Da ragt die Ecke eines Hauses auf den Gehweg, sodass Fußgängern nur noch 30 Zentimeter Platz bleibt", beschreibt Katzenstein die Lage. "Und wenn ein Bus kommt, reicht der Platz auf der Fahrbahn nicht und er muss auf den Gehweg ausweichen." Wer in diesem Moment auf dem Gehweg ist und den Bus wegen der Hausecke nicht sieht - au weia! Daher sagt Katzenstein: "Ich werde da dran bleiben - ganz unabhängig von der Petition." Im Fokus hat er übrigens die Parkplätze auf der anderen Straßenseite. Die sollen weichen.

Ob der bekennende Radfahrer da mal nicht eine neue Geschichte lostritt in der Stadt der Parkplatznot...