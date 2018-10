Von Anja Hammer

Eppelheim. Autofahrer verzweifeln auf der Suche nach einem Parkplatz, stellen ihren Wagen zur Not irgendwo ab - und treiben damit Fußgänger und Radfahrer zur Verzweiflung. "Die Parksituation ist nicht mehr weiter so hinnehmbar", hielt CDU-Fraktionssprecher Trudbert Orth in der Gemeinderatssitzung fest. Die Lösung seiner Fraktion: ein Parkraumbewirtschaftungskonzept. "Das kostet kein Geld, sondern bringt höchstens etwas ein", so Orth. Ein entsprechender Antrag wurde debattiert. Doch obwohl die CDU mit ihrem Antrag allen Räten aus dem Herzen sprach und einhellige Zustimmung aus dem Rat erhielt, wird es ein solches Konzept in naher Zukunft dennoch nicht geben.

Das Thema sei in der Vergangenheit schon oft im Rat diskutiert worden, so Orth. "Durchgesetzt wurden die Beschlüsse nicht." Mit der Erneuerung der Autobahnbrücke und der Hauptstraße sah er die Zeit für einen neuen Versuch gekommen. "Unser Ziel ist, dass in Eppelheim der ruhende Verkehr wieder ordentlich geregelt und dies auch kontrolliert wird", sagte Orth.

Wichtig sei, dass keine Gruppe bevorzugt werde. "Wir wollen ein Miteinander von ÖPNV, Individualverkehr, Fahrradverkehr und Fußgängern erreichen", betonte Orth. Da ließ der CDU-Sprecher die Gelegenheit nicht aus, die Meinung seiner Fraktion kundzutun, dass "die derzeitige Planung nicht zukunftsweisend" sei. Denn eigentlich gehöre die Straßenbahn-Endhaltestelle außerhalb der Stadt gebaut - samt Pendlerparkplatz.

Eine konkrete Anregung für das angestrebte Konzept brachte die CDU schon gleich in die Diskussion ein: Anwohner, beispielsweise in Teilen der Hauptstraße, die an ihrem Grundstück nicht parken könnten, sollten Parkberechtigungsscheine bekommen. Hauptamtsleiter Reinhard Röckle wollte diesen Vorschlag nicht unkommentiert lassen: Anwohnerparkausweise dürfe die Stadt nur für Bereiche ausstellen, wo der Druck besonders hoch sei. "Und das scheint in Eppelheim fast überall der Fall zu sein", so Röckle. In der Hauptstraße gebe es dagegen ein ganz anderes Problem: Dort müssten sich die Anwohner langsam mit ihrem Auto über den Gehweg "raustasten". "Und das wollen sie nicht", so Röckle.

Dass es mit den chaotischen Verhältnissen am Straßenrand so nicht weitergehen kann, darin waren sich alle Fraktionen einig (siehe Artikel unten). Bürgermeisterin Patricia Rebmann riet von einer sofortigen Umsetzung ab: "Wir sollten uns an einen Fahrplan halten." Sie erklärte, dass zunächst strategische Ziele festgelegt werden müssten, dann ein Stadtentwicklungskonzept und in dessen Rahmen die Parkraumbewirtschaftung. Rebmann verriet: "Das läuft schon." Da ein Stadtentwicklungskonzept samt Bürgerbeteiligung aber eine große Aufgabe sei, habe sie eine Fachfirma ins Boot geholt. Auf die Frage von Peter Schib (FDP), wie lange so etwas dauere, gab Rebmann ein Dreiviertel bis ganzes Jahr an. Und Trudbert Orth stöhnte: "Rechtzeitig zur Gemeinderatswahl..."